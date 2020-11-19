軍隊濫殺阿富汗平民 澳洲道歉

澳洲國防軍司令康貝爾在19日記者會上緊抿雙唇。（美聯社）

歷經四年漫長調查以及500多次約談訊問，澳洲 國防軍司令康貝爾19日公布澳洲官兵涉嫌在阿富汗濫殺平民及戰俘的調查報告，共19人涉案，包含現役軍人，受害者多達39人。整起事件被稱為「澳洲軍隊史上最可恥的篇章」，將交由檢方追查。除了康貝爾，澳洲總理莫里森也致電阿富汗總統甘尼表達歉意。

康貝爾說：「有些巡邏隊徇私枉法、違反規定、捏造故事、撒謊並殺害俘虜。」受害者遇害後身邊常被擺上武器或者無線電拍照存證，偽裝成戰鬥中被殺，但完全不是這麼一回事。

調查報告指出，除了這些犯行外，更駭人的是澳洲國防軍的內部文化，尤其空降特勤團裡瀰漫一股扭曲的競爭氛圍。康貝爾說，有些菜鳥士兵據稱被迫處決手無寸鐵的戰俘，以達成軍旅生涯的「殺人初體驗」紀錄，不然就會遭到排擠，升遷無望。調查報告將下令者侷限在士官層級的巡邏隊長，表示高層軍官並未涉及下令。

犯案期間約自2006至2013年，涉案者大多屬於空降特勤團，罪行確認後勳章將被追回。

美國 2001年發生九一一恐攻後，超過2萬6000名澳洲官兵在阿富汗與美國及盟邦部隊並肩作戰，對抗神學士、凱達和其他激進伊斯蘭組織；目前只維持約400人在阿富汗配合美軍與盟邦行動。

喀布爾阿富汗研究中心副主任莫特瓦尼表示，仍在阿富汗境內的澳洲官兵很可能成為遭報復的對象，在內戰中造成10萬平民罹難的神學士組織，也將趁機卸責給殺害阿富汗百姓的「敵對外國勢力」。

莫里森上周宣布任命特別檢察官調查相關情事，搶在國際刑事法院出手前先發制人，當局也成立一個獨立小組，以改善武裝部隊內部文化與領導階層。有專家建議無論最後是否起訴，澳洲都應該賠償損失。

西方國家的部隊在阿富汗濫殺平民已不是新鮮事，國際刑事法院今年初已就美軍在阿富汗恐涉戰爭罪展開調查；國際刑事法院2016年一份報告還指出，有合理事由相信，美軍在中情局的海外祕密集中營對戰俘施以酷刑。

英國 也曾就自家特戰部隊有無涉及濫殺，進行調查。