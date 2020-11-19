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譚德塞否認介入衣索比亞動亂 強調支持和平

中央社布魯塞爾19日專電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今晚否認衣索比亞軍方對於他支持異議地區活動的指控，強調自己支持和平。(美聯社)
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今晚否認衣索比亞軍方對於他支持異議地區活動的指控，強調自己支持和平。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今晚否認衣索比亞軍方對於他支持異議地區活動的指控，強調自己支持和平，呼籲祖國結束緊張局勢。

衣索比亞政府對泰格瑞省（Tigray）的爭議軍事行動已進入第3周，導致數百人死亡、數千人越境流亡鄰國蘇丹。譚德塞是最受矚目的旅居海外泰格瑞裔人士。

衣國軍方參謀總長朱拉今天指控，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過遊說支持泰格瑞省，並且幫助當地取得武器。

朱拉（Berhanu Jula）在記者會上指出，譚德塞「不遺餘力」幫助泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）。

譚德塞遭指介入祖國衣索比亞動亂，今晚在推特發表聲明，說自己年少時目睹戰爭帶來的破壞性，強調是支持和平的那一方，呼籲祖國結束地區緊張局勢。

位於東非的衣索比亞北方泰格瑞省叛軍與政府軍的戰鬥持續，至今毫無停戰跡象，大批居民越界逃往西邊鄰國蘇丹。

泰格瑞人民解放陣線11月4日凌晨突襲政府軍位於泰格瑞省的軍事基地，試圖奪取更多武器。而衣索比亞總理、2019年諾貝爾和平獎得主阿邁德（Abiy Ahmed）下令部隊還擊，雙方爆發激烈衝突。

譚德塞 諾貝爾 推特

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