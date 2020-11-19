颶風約塔襲中美洲共釀38死 數千居民無家可歸

大西洋今年最大風暴颶風約塔（Iota）侵襲中美洲，數以千計民眾無家可歸，罹難人數今天攀升至38人。(美聯社)

大西洋今年最大風暴颶風 約塔（Iota）侵襲中美洲，引發土石流，摧毀建築物，導致數以千計民眾無家可歸，罹難人數今天攀升至38人。

中美洲多個地區兩週前才遭颶風伊塔（Eta）侵襲，如今又遭約塔肆虐。約塔16日晚間穿過中美洲海岸，帶來時速260公里強風。預報員警告，將出現更多「致命」情況。

約塔在強度增至最大時登陸尼加拉瓜，當地證實有18人死亡，包括7名孩童。

尼加拉瓜海岸城市比威城（Bilwi）居民包維達（Diana Moore Poveda）表示：「我的房子遭颶風摧毀，只剩下沙子和水。」

兩週前，比威城才遭另一本季最大颶風伊塔蹂躪，當地逾4萬居民直接暴露在這個颶風的行經路線上。

根據尼加拉瓜天災防治署（Sinapred），國內數以千計民眾無家可歸，電力及供水服務遭破壞，強風吹倒樹木，掀飛房屋屋頂。

鄰國宏都拉斯境內則有14名民眾遇害，其中一戶住家遭遇土石流，房屋被沖走，一家5口喪命。

哥倫比亞近海島嶼有2人喪生；瓜地馬拉也有2死；巴拿馬原住民社區有1名婦女罹難；薩爾瓦多則有1名機車騎士遭強風吹倒路樹擊中身亡。