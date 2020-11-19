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牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

中央社倫敦19日綜合外電報導
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

中期試驗數據顯示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為可保護部分最脆弱族群帶來希望。

研究人員表示，99％的受試者在施打疫苗後成功出現抗體，而老年人身上出現「強烈免疫反應」。

路透社報導，今天完整刊登在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的這份報告指出，超過70歲者為患重病和死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的高風險族群，他們可以對2019冠狀病毒疾病建立強大的免疫力。

牛津大學疫苗研究小組（Oxford Vaccine Group）顧問拉馬薩米（Maheshi Ramasamy）說：「在我們研究中，在老年人身上發現的強大抗體和T細胞反應，令人鼓舞。」

「罹患2019冠狀病毒疾病重症風險最大的人群，包括具有潛在健康狀況的人和老年人。我們希望這意味我們的疫苗將有助於保護社會上最脆弱的人群，但在我們確定之前，還需要進一步研究。」

研究員說，後期或第3階段試驗正在進行中，以證實這一發現，並測試疫苗是否能在廣泛人群中預防感染2019冠狀病毒（SARS-CoV-2），包括有潛在健康狀況的人。

這份報告指出，第3階段試驗的第一批療效數據「可能會在未來幾週內出爐」。

牛津大學和阿斯特捷利康的候選疫苗稱作AZD1222或ChAdOx1 nCoV-19，在研發疫苗以防止感染2019冠狀病毒疾病的全球努力中一直處於領先地位。

但在過去10天來，競爭對手輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）、BioNTech和莫德納（Moderna Inc）略為領先，發布後期2019冠狀病毒疾病疫苗試驗的數據，展現90%以上的療效。

與輝瑞和BioNTech、莫德納的疫苗不一樣的是，這兩種疫苗都使用稱為信使核糖核酸（mRNA）的新技術，而阿斯特捷利康的實驗疫苗是病毒載體疫苗，由在黑猩猩身上發現的普通感冒病毒減毒版本製成。

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