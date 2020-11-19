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英國考慮防疫放聖誕假 專家：提油救火

中央社倫敦19日專電
圖為17日蘇格蘭街頭的行人。(美聯社)
圖為17日蘇格蘭街頭的行人。(美聯社)

聖誕佳節將至，英國政府正在考慮暫時放寬防疫限制，讓民眾得以團聚。但專家警告這麼做的代價重大，若放寬5天，恐要用25天緊縮限制來彌補。

英國4大地區目前實施類似的封城禁令，限制民眾跨區移動。不過，英格蘭將在12月2日解禁，蘇格蘭則是12月11日，都是為了趕上讓民眾放聖誕節

英國廣播公司（BBC）報導，唐寧街發言人指出，防疫的聖誕節計畫預料在下周出爐，政府將密切關注這周疫情數據。英相強生（Boris Johnson）先前曾說：「今年的聖誕節將和往年有些許不同，但我們仍希望民眾能團聚共度佳節。」

英格蘭地區在封城措施解禁後，將回歸3級疫情警報系統，較高的2級依舊禁止不同家戶的民眾在室內見面。

BBC分析，政府可能計畫短暫放寬限制，或許只有幾天，同時也會呼籲大眾不要舉辦大型派對，以及儘量開車移動，不要搭乘大眾運輸工具。「每日郵報」（Daily Mail）報導，據傳政府考慮在24日至28日期間，開放最多4戶家戶在室內群聚，歡慶佳節。

然而，專家警告，讓民眾在聖誕節群聚的風險頗高，尤其是對年長者及脆弱族群。

英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）表示，短期內放寬限制雖然「有可能」，但每放寬1天，就需要額外5天緊縮限制，來彌補損失。這代表若民眾歡度5天聖誕佳節，可能必須面對25天封城。

倫敦大學學院流行病學教授海華德（Andrew Hayward）表示：「在聖誕節互訪可能有潛在危險，尤其是當感染率較高的族群前去拜訪目前感染率較低、但感染後死亡率較高的年長族群。」

海華德表示：「我的個人觀點是，大家太重視要過一個接近正常的聖誕節。我們都知道，呼吸道疾病感染的高峰期是在一月，因此在聖誕節提油救火，只會讓情況更糟。」

根據最新數據，英國18日新增1萬9609起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，529人病故。

聖誕節 英國 封城

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