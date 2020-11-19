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南韓首名AI主播上工 對新聞業是助力還是壓力

中央社／首爾19日專電
南韓第一位AI主播金柱夏亮相，順利播報MBN電視台6日當天的主要新聞。取材自MBN電視台YouTube頻道影片
南韓第一位AI主播金柱夏亮相，順利播報MBN電視台6日當天的主要新聞。取材自MBN電視台YouTube頻道影片

南韓首位AI主播日前正式上工，與真人相差無幾的發音及動作神態引發關注，網友在感嘆科技進步同時不免感到憂心忡忡，作為原型的主播金柱夏也直呼要更努力，才不會被AI取代。

南韓電視台MBN這個月推出全國首名AI主播，這名以MBN當家主播金柱夏（譯音）為原型的「AI金柱夏」是MBN與人工智慧（AI）開發公司MoneyBrain合作研發，只要在系統鍵入1000字以內的原稿，就能自動生成播報畫面。

影片來源：YouTube

MoneyBrain公司代表張世榮（譯音）接受媒體訪問時表示，新聞講求即時性，有了AI主播，無論何時發生重大新聞，都可快速提供播報畫面。

日本、中國等地媒體先前都曾開發出3D人形或AI機器人主播，張世榮說明，這次與MBN合作研發的AI主播是以金柱夏額外錄製的10小時影像為原型，讓AI學習表情、動作、語調等，而非虛擬人物。

AI金柱夏的影片播出後，可以看到許多網友在MBN的YouTube頻道中留言，感嘆科技進步之快，「完全看不出來是AI」，也有人直呼「好可怕，雖然很方便，但工作機會可能又要減少了」。

金柱夏本人表示，在看到AI主播的表現後，「對於AI技術總有一天可能威脅到我的工作而感到不安」，但她也說，會更加努力傳達屬於人類的情感，這點是AI目前還無法做到的。

也有不願透露身分的主播對媒體表示，在AI主播出現後，以真人主播進行的新聞節目競爭預期更加激烈，可望發展出更具感性及趣味的節目內容。

不只MBN，根據南韓記者協會報導，南韓24小時新聞頻道YTN也正在研發以真人主播為原型的AI主播，有趣的是，不像MBN選擇以當家主播為原型，YTN選擇主播金慶洙（譯音）的原因是金慶洙的語調穩定、高低起伏不大，發音也標準，「比較像機器人」。

AI 南韓 中國

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