教宗方濟各IG按讚性感美臀照？辣模喜：可上天堂了

羅馬天主教教宗方濟各。（歐新社）

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）行事親民，2016年開設Instagram帳號後至今已有逾739萬人追蹤，不過有眼尖網友發現，教宗方濟各竟也出現在巴西辣模日前上傳的美臀照「按讚名單」中。天主教通訊社（CNA）指出，消息透露教宗的社交帳戶交由團隊管理，內部正調查為何教宗的IG會「like」性感照。

香港01報導，專門報導體育和流行文化的網站「Barstool Sports」最近在推特 上公布一張Instagram截圖，圖中模特兒嘉麗寶托（Natalia Garibotto）身著短上衣、迷你短裙和白色吊帶襪，在置物櫃佈景前擺出性感撩人的姿勢。

截圖下方顯示曾對嘉麗寶托的火辣美臀照按過愛心的帳號，名單中竟然出現方濟各的IG，Barstool Sports戲謔表示，「教宗今日『祝福』了一名IG辣模」。迄今已超過1400次的轉推，點讚數破1.6萬。

嘉麗寶托的性感照吸逾13萬個讚好，而教宗讚好的畫面已被不少網友截圖流傳。有部分網友批評Barstool Sports「你讓人感到羞恥」，要求刪文；也有網友影射天主教神職人員的多起兒童性侵案，留言反諷「還好啦！至少已成年」。雖然教宗帳號很快就將點讚取消，此事曝光後仍引起爭議。

不過，嘉麗寶托倒是輕鬆看待這件事，她把「Barstool Sports」的貼文轉到自己推特並置頂，還打趣道「至少我會上天堂」。

不過，外媒和不少網友都認為教宗不會親自經營自己的IG，事件應該是一場誤會。