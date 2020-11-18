日本新冠疫情創新高 日相菅義偉拋「安靜的口罩聚餐」

除了街頭戴口罩，日本首相菅義偉拋出「安靜的口罩聚餐」，用餐時若要交談，應該先戴上口罩再說話。（美聯社）

日本 18日新冠肺炎疫情 確診人數單日增加2203人，創下史上新高。日本首相菅義偉 上午受訪時呼籲日本國民「安靜的口罩聚餐」。菅義偉說，專家指出，新冠肺炎有透過飲食傳染的風險，希望民眾即使吃飯的時候，也應該在交談時先戴上口罩，「我也會從今天開始徹底執行」。

產經新聞等日媒報導，菅義偉今早在官邸受訪時證實日本18日單日確診人數創下史上新高，並稱面臨「最大限度的警戒狀況」。菅義偉表示，他已指示經濟再生擔當大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲依據今、明兩日專家會議為討論，採取更有效的措施。

菅義偉也提到，若地方政府要求餐廳等場所縮短營業時間，中央政府將評估從財政面給與支援；日本政府為振興餐飲業推出的「Go to Eat」優惠政策，也將建請地方政府研議，將使用條件限縮在原則上四人以下同行。但對於日本政府推出的振興觀光業的「Go to Travel」政策，被日本醫師會指責疫情升溫的破口，是否要檢討修正？菅義偉沒有回答。

菅義偉也向日本國民喊話，徹底落實防疫措施，包括使用口罩、避免三密（密閉、密集、密切接觸）等，他也提到，專家指出透過飲食傳染的風險，希望用餐時若要交談，應該先戴上口罩再說話。

朝日新聞報導，日本醫師會會長中川俊男18日在記者會直指「Go to Travel」政策就是造成日本新一波疫情的破口。中川說，雖然還無法明確指出「Go to Travel」導致確診者激增的根據，但由時間來推敲，十分合理。他也提到，這一波疫情與上次年輕人為主不同，中高齡者比例增加，並對此感到憂心，呼籲民眾不能鬆懈、看輕風險。