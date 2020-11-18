研究：格陵蘭冰河融化速度 甚於預估最壞情況

根據「自然通訊」的論文，格陵蘭3大冰河融化速度，恐比預測的暖化最壞情況還要快。這3大冰河所包含的冰足以使全球海平面上升約1.3公尺。（圖取自「自然通訊」網頁nature.com）

根據今天刊登在「自然通訊」（Nature Communications）的論文，格陵蘭3大冰河融化速度，恐比預測的暖化 最壞情況還要快。這3大冰河所包含的冰足以使全球海平面上升約1.3公尺。

2000年之前，海平面上升主要原因為冰河融化，以及海水溫度上升使海水體積膨脹。

但過去20年來，格陵蘭和南極洲冰原已經成為海平面上升的單一最大原因。

丹麥和英國 研究團隊利用歷史圖片和其他大量資料，估計格陵蘭的雅各布港冰河（Jakobshavn Isbrae）、康克魯斯瓦格冰河（Kangerlussuaq Glacier）和黑爾海姆冰河（Helheim Glacier）在20世紀損失多少冰。

他們發現，雅各布港冰河在1880到2012年間損失超過1.5兆公噸冰；1900到2012年間，康克魯斯瓦格冰河和黑爾海姆冰河分別損失1.4兆和310億公噸冰。研究人員寫道，這相當於使全球海平面上升逾8毫米。

丹麥科技大學（Technical University of Denmark）研究員阿巴斯汗（Shfaqat Abbas Khan）說，利用衛星時代以前所拍的照片，是協助重建上個世紀損失多少冰的另一個工具。

他告訴法新社：「19世紀和20世紀期間的歷史性量測，可能隱藏著能夠顯著改善我們未來預測的重要資訊。」