我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

華為前主管被控替中國刺探情報 遭波蘭當局起訴

中央社華沙18日綜合外電報導
中國電信業巨擘華為。美聯社
中國電信業巨擘華為。美聯社

波蘭當局今天表示，一名前波蘭特工和一名中國籍電信公司前員工因替中國刺探情報，已遭到起訴。據美國媒體先前報導，兩人分別是前波蘭安全局人員杜巴吉羅和華為前主管王偉晶。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭特勤協調部長的發言人今天透過聲明表示，當局昨天已針對名為Piotr D. 和Weijing W.的嫌犯向華沙地方法院遞交起訴書，「兩人都從事有損波蘭共和國利益的間諜活動」。

波蘭官員去年1月表示，曾任職波蘭國內安全局（Internal Security Agency）的杜巴吉羅（Piotr Durbajlo）和中國電信業巨擘華為在波蘭的主管王偉晶，涉嫌從事間諜活動遭到逮捕，但未透露進一步細節。當時「華爾街日報」報導，兩人是替中國刺探情報。

王偉晶的律師今天告訴路透社，他的客戶並未見到所有指控證據，且目前見過的證據也無法提供任何起訴理由。杜巴吉羅的律師未回覆置評要求，華為則拒絕發表評論。

華為在王偉晶去年被捕數天後已將他開除，並表示這件事有損華為聲譽，還稱王偉晶被控的行為「與華為無關」。

華為 中國 間諜

上一則

世衛：歐洲新增確診病例減少 染疫死亡數攀升

下一則

研究：格陵蘭冰河融化速度 甚於預估最壞情況

延伸閱讀

共享「榮耀」 聯發科迎大單 營運喊衝

共享「榮耀」 聯發科迎大單 營運喊衝
淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車

淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車
德媒：德國網路商 放棄華為5G設備

德媒：德國網路商 放棄華為5G設備
中媒：高通4G晶片 獲准供貨華為

中媒：高通4G晶片 獲准供貨華為

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…
7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照