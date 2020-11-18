華為前主管被控替中國刺探情報 遭波蘭當局起訴

中國電信業巨擘華為。美聯社

波蘭當局今天表示，一名前波蘭特工和一名中國 籍電信公司前員工因替中國刺探情報，已遭到起訴。據美國媒體先前報導，兩人分別是前波蘭安全局人員杜巴吉羅和華為 前主管王偉晶。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭特勤協調部長的發言人今天透過聲明表示，當局昨天已針對名為Piotr D. 和Weijing W.的嫌犯向華沙地方法院遞交起訴書，「兩人都從事有損波蘭共和國利益的間諜 活動」。

波蘭官員去年1月表示，曾任職波蘭國內安全局（Internal Security Agency）的杜巴吉羅（Piotr Durbajlo）和中國電信業巨擘華為在波蘭的主管王偉晶，涉嫌從事間諜活動遭到逮捕，但未透露進一步細節。當時「華爾街日報」報導，兩人是替中國刺探情報。

王偉晶的律師今天告訴路透社，他的客戶並未見到所有指控證據，且目前見過的證據也無法提供任何起訴理由。杜巴吉羅的律師未回覆置評要求，華為則拒絕發表評論。

華為在王偉晶去年被捕數天後已將他開除，並表示這件事有損華為聲譽，還稱王偉晶被控的行為「與華為無關」。