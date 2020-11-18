抗議人士不滿強力鎮壓 泰國警察總部遭潑漆

泰國反政府示威人士18日遊行至皇家警察總部，並對警察總部大門標誌潑漆，表達17日被警察鎮壓的不滿。美聯社

泰國 國會辯論憲法修正草案，反政府示威人士17日在國會外遭到警察 強力鎮壓後，今天再度集結在皇家 警察總部前，對大門標誌潑漆以及在馬路上塗鴉，表達對鎮壓行動的不滿。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，抗議團體訴求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革。國會昨天和今天辯論修憲草案內容，以多個主要學生團體組成的「人民」（People）17日號召支持者集結國會外，施壓國會通過民間版的修憲草案內容。

抗議人士17日遭到警方使用水柱驅離，警方並在空氣中大量噴灑催淚瓦斯，抗議人士接著和挺王室的黃衫軍互丟石塊和叫囂，甚至傳出槍響，是這波抗議潮至今狀況最慘烈的一天。

根據愛侶灣緊急醫療中心（Erawan Emergency Medical Centre）初步統計，17日有55人送醫，多數人是受到催淚瓦斯影響，有6人遭槍擊。

但抗議人士無懼情勢升溫，繼續號召支持者今天集結在曼谷鬧區市中心的叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），宣稱一定要讓王室回歸憲法下管轄。

抗議人士集結後，遊行前往附近的皇家警察總部（Thai Royal Police Headquarters），對警察總部大門的標誌潑漆、對著警察總部噴水槍以及投擲顏料，部分抗議人士則在警察總部前的大馬路塗鴉，表達對警察鎮暴行動的不滿。

警方為了避免抗議人士衝入警察總部，部下大陣仗警力以及水砲車嚴陣以待，不過抗議人士只是在警察總部外對警察叫囂，抗議團體自組的糾察隊也不斷叫群眾冷靜。

抗議團體今晚8時30分左右宣布散會，並表示下次大規模集會將於25日前往皇家財產局，並從當天起連續抗議7天，地點會另行宣布。