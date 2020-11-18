我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

編譯張佑生／即時報導
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

韓國國際廣播電台18日報導，近日有消息稱，前北韓國防委員長金正日的長子金正男2017年2月在馬來西亞遇害後，美國中央情報局（CIA）帶走了其子金韓松。

美籍韓裔作家金淑姬（Suki Kim）在美國周刊《紐約客》發表文章稱，美國中央情報局帶走了金正男的兒子金韓松。金淑姬稱，從救助金韓松的反北團體「自由朝鮮」有關人士處得到了上述情報，並介紹了具體情況。

據金淑姬介紹，金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害後的第二天2017年2月14日，「自由朝鮮」代表洪昌(Adrian Hong Chang)接到金韓松的電話，金韓松在通話中請求協助其外逃。

15日上午，「自由朝鮮」方面緊急派出的工作人員和金韓松、金韓松的妹妹、金正男的夫人在台灣台北機場碰面。洪昌對金韓松一家人說，有一個國家決定接受他們，並讓他們先前往荷蘭阿姆斯特丹。但金韓松一家在出境時遇到了阻撓，正在此時，2名美國中央情報局幹員突然出現，並要求與金韓松對話。隨後，金韓松與其中1名隊員前往荷蘭，而自由朝鮮工作人員並未隨同前往。此後，金韓松在阿姆斯特丹向洪昌透露了流亡之意，洪昌隨後派當地律師前往金韓松在荷蘭的居住地，但自此金韓松再未現身。

金淑姬表示，據多位知情人士表示，美國中央情報局稱帶走了金韓松一家人。

美國 中央情報局 機場

上一則

死法離奇！俄女遭活埋只留頭露出地面 遭野獸攻擊

下一則

法國漁權讓步 英國與歐盟貿易協定指日可待

延伸閱讀

指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗

指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗
美國明年1月裁減駐軍伊拉克、阿富汗 北約警告代價大

美國明年1月裁減駐軍伊拉克、阿富汗 北約警告代價大
夢想生恢復申請 華促會：移民權益重大勝利

夢想生恢復申請 華促會：移民權益重大勝利
美零售銷售增幅 不如預期

美零售銷售增幅 不如預期

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年