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龐培歐：歐美須團結抗中 否則恐淪為彷如中國屬地

中央社／巴黎17日電

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）16日訪法，官方拜會行程後接受費加洛報專訪時表示，川普很早就看出中國的危險性。他呼籲歐美團結抗中，若放棄抵抗，未來恐將淪為彷如中國屬地的窘境。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪法，會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），並接受法國費加洛報（Le Figaro）專訪，談論美國外交政策的走向，尤以對中國策略占最大篇幅。

記者提問，在川普政府領導下，美國外交政策改變許多傳統假定。未來政府能從這些經驗中學到什麼？

龐培歐表示，首先是川普（Donald Trump）總統看待與處理事務的方式。美國擺脫過去某種為求達到目的的「好好先生」框架。他說：「我們不認為西方國家正在衰敗，我們相信西方最終會獲勝，要捍衛自身的價值體系，這也是為什麼我們致力於對抗中國共產黨在全世界，包含在法國的行動。」

接著龐培歐指出美國也擊退伊斯蘭恐怖主義的威脅，這些威脅不僅帶來安全上的疑慮，也削弱西方價值及全球和平與發展。龐培歐說，當美國強盛了，大家都會更安全。「有人譴責我們退出世界，但其實正好相反。我們透過採取保守與現實主義立場，為全球帶來更多利益」。

費加洛報接續詢問，疫情是否會給中國經濟條件重返歐洲，進而削弱美國面對中國所做的努力？

對此龐培歐表示，應該要先探究病毒從武漢傳出的原因。他認為中國共產黨並不能因此獲得好處，因為人們都看得很清楚，病毒是如何影響每個人的生活。

龐培歐說道：「川普總統從2015-2016年競選時就已經察覺到中國的危險性，我們花了一些時間建立結構性策略，說服國內，因為很多產業都與中國有利益關係。接著我們把目標投向國外，例如展開遏阻中國的『四方安全對話』（Quad），或與歐洲統一陣線。」

龐培歐向記者表示，儘管說服其他盟友短期內需要付出一些代價，但長期而言，「若我們放棄，有天就會發現面對中國極權政府，我們不再是夥伴，而淪落為屬地了」。

他舉越南為例，指出越南在其完全沒有爭議的專屬經濟海域開採資源，中國卻高聲抗議。澳洲也是，因為表達立場，就被中國揚言以經濟手段制裁。

龐培歐因此在專訪呼籲「我們應該團結，讓法律受到尊重，在法國也是一樣。中國人在我們境內使手段，例如透過孔子學院，以獲取影響力。我深信支持國際秩序及主權的國家，將會聯合起來一起守護這些價值」。

龐培歐接下來行程是造訪土耳其等中東國家，因此在專訪也提到以色列國家身分認定與伊朗發展核武等問題。龐培歐指出，川普認為伊朗是造成中東不穩定的主要因素，包括黎巴嫩什葉派組織真主黨（Hezbollah）及伊朗介入敘利亞的足跡。

馬克宏與龐培歐會晤時也談及土耳其近期好戰激進的行為，無論是在亞塞拜然、敘利亞、利比亞或是東地中海。對此龐培歐表示，不應把這些衝突「國際化」，如此會傷害所有涉入國家。他認為歐洲和美國應該要共同說服土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）他的這些行徑對人民毫無益處。

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