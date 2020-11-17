強生批成立自治議會是災難 蘇格蘭獨立分子回嗆

蘇格蘭民族黨黨魁兼自治政府首席大臣施特金。(美聯社)

英國 首相強生日前發表評論指稱，成立蘇格蘭自治議會是一場災難，蘇格蘭獨立運動倡議者對此大加撻伐。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）黨魁兼自治政府首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）昨晚在推特（Twitter）發文表示：「為了下回保守黨說他們不會對蘇格蘭議會的權力構成威脅，務必牢記這些首相的說詞，保護與強化蘇格蘭議會的唯一方法就是獨立。」

「太陽報」（Sun）報導，強生（Boris Johnson）昨天藉著線上視訊會議告訴國會議員，「下放權力是邊境之北的災難」，而這是前首相「布萊爾（Tony Blair）的最大錯誤」。

唐寧街首相辦公室稍後發表聲明說，強生「向來支持權力下放，但布萊爾沒有料到，蘇格蘭分離分子竄起」，並說「權力下放非常好，但當權力下放被分離主義與民族主義分子操弄以脫離英國，那就不好了」。

蘇格蘭保守黨（Conservatives）黨魁羅斯（Douglas Ross）則回應說：「權力下放不是災難，但是蘇格蘭民族黨罔顧就業、教育和所有一切，不停的要搞另個公投 ，那才是災難。」

1997年大選前，當時執政的英國工黨（Labor Party）承諾蘇格蘭舉辦權力下放公投，並於同年稍晚落實權力下放，導致1999年成立蘇格蘭議會（Scottish Parliament）。

2014年的蘇格蘭獨立公投沒有通過，但自從英國2016年公投通過脫歐 以來，由於蘇格蘭的民意多反對這項脫歐的決定，因此要求再辦獨立公投的施壓升高。