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美聯社取得電郵顯示 世衛組織員工65人確診染疫

中央社日內瓦16日綜合外電報導
美聯社取得的WHO內部電子郵件顯示，世衛組織總部累計有65人感染新冠肺炎，並包括至少一起群聚感染案例。美聯社檔案照
美聯社取得的WHO內部電子郵件顯示，世衛組織總部累計有65人感染新冠肺炎，並包括至少一起群聚感染案例。美聯社檔案照

儘管世界衛生組織（WHO）公開堅稱日內瓦總部沒有疫情傳播情況，美聯社取得的內部電子郵件顯示，世衛組織總部有65人感染新冠肺炎，並包括至少一起群聚感染案例。

最近歐洲新冠肺炎病例激增，世衛組織總部所在的瑞士和大城日內瓦尤其嚴重。美聯社取得的電子郵件顯示，這些確診染疫的世衛員工中有約半數是在家遠距工作。

但另有32名在總部大樓工作的員工也染疫，顯示世衛組織雖實施嚴格的衛生、篩檢和其他預防措施，仍無法防堵病毒入侵。

世衛組織業務運作主管湯瑪斯（Raul Thomas）13日在發給員工的電郵中說，有5名員工確診染疫，其中4 人屬於同一個團隊，另外一人曾與他們接觸。信中雖未使用「群聚」一詞，但通常若同一地點有2個和以上病例就定義為群聚感染，而有5個病例意味基本防疫措施和社交距離規範未獲遵守。

電郵中說，加上這5個病例，自疫情爆發以來，世衛組織日內瓦總部員工累計的確診病例已增至65例。

世衛組織發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）已向美聯社證實這個消息正確無誤，但表示尚未確定染疫員工是否在辦公處所感染病毒。

世衛 疫情 新冠肺炎

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