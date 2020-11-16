歐亞疫情蔓延 莫斯科單日確診創新高

圖為莫斯科一家餐廳，很多客人在內用餐飲酒。美聯社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 蔓延，俄羅斯 新增2萬2778人確診，創歷史新高；伊朗 又有1萬3053人染疫，當局將在這個中東疫情最嚴重國家實施更嚴格限制措施。

俄羅斯今天通報新增2萬2778人確診，其中首都莫斯科就有6360人，確診總數達到194萬8603人。過去24小時，又有303人染疫不治，染疫死亡總數達3萬3489人。

俄羅斯今天通報新增確診創歷史新高，莫斯科在溜冰場內建造臨時醫院，因應不斷湧入的染疫病患。

捷克是歐洲第二波疫情中受災最嚴重國家之一，捷克衛生部今天公布數據顯示，新增1887例確診，是10月4日以來的新低。

衛生部通報又有150例染疫死亡，包括15日的65例，以及前幾天數字的修訂。捷克自10月29日以來，病歿總數增為原來的兩倍，達到6208人。

瑞士公共衛生署今天公布數據顯示，新增1萬2839人確診，瑞士和鄰國列支敦斯登（Liechtenstein）確診總數達26萬9974例。又有198人染疫死亡，死亡病例累計3158例。

菲律賓衛生部今天公布數據顯示，新增1738起確診病例，累計染疫人數40萬9574人；另新增7人不治，近3個月來新低，累計死亡病例達7839例。

馬來西亞衛生部今天通報1103起新增確診病例，累計染疫人數增加到4萬8520例。又有4例染疫死亡，病歿總數達313人。

印尼衛生部網站數據顯示，今天新增3535人確診，又有85人染疫死亡。

數據也顯示，印尼染疫總數達47萬648人，不治人數累計1萬5296人，印尼是東南亞確診和染疫死亡最多人的國家。

印度新德里市衛生局長詹恩（Satyendar Jain）今天表示，新德里最近一波染疫數激增，加護病房不勝負荷，導致數百人不治，但疫情已過了高峰，消除人們對再度實施封鎖措施的擔憂。

印度聯邦衛生部今天通報新增3萬548人確診。

伊朗衛生部今天表示，過去24小時新增1萬3053人確診，又有486人染疫死亡。政府說，將在這個中東疫情最嚴重國家實施更嚴格限制措施，遏止疫情蔓延。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）告訴國營電視台，總確診數來到77萬5121例，不治總數達到4萬1979人。