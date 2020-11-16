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馬克宏批媒體合理化暴力 偏頗報導嘲諷漫畫爭議

中央社／華盛頓16日綜合外電報導
法國總統馬克宏。歐新社
法國總統馬克宏。歐新社

法國總統馬克宏在近期攻擊案後捍衛嘲諷漫畫，激怒伊斯蘭世界，部分英語媒體也指法國有種族主義。馬克宏受訪時，批評這些媒體對法國立場的報導，稱那是「合理化」暴力。

紐約時報」（The New York Times）15日刊登記者史密斯（Ben Smith）的專欄，文中提及馬克宏（Emmanuel Macron）告訴他的話：「5年前當法國遭受攻擊時，全世界每個國家都支持我們。」

「也因此，當我看到幾家報紙的內容，而我相信這些媒體都來自與我們擁有共同價值的國家…當我見到他們合理化這種暴力，並說問題核心是法國對伊斯蘭持恐懼態度，法國是種族主義者，我要說，基本原則已經喪失了。」

史密斯在專欄中陳述他與馬克宏對答，他說，法國總統稱「外國媒體未了解（法國的）世俗性」，那是法國政策與社會的支柱。

自歷史教師帕第（Samuel Paty）上月慘遭斬首後，法國民情從未如此強烈支持，有必要讓移民體認法國價值觀。

帕第在課堂上教授言論自由時，向學生出示有關伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，隨後在巴黎近郊遭到伊斯蘭激進分子攻擊喪命。

馬克宏向帕第表達哀悼的同時，也捍衛法國世俗化價值，以及嘲諷漫畫的長期傳統。

他矢言：「我們不會放棄漫畫。」

之前英國「金融時報」（The Financial Times）曾刊出一則由特派員撰文，標題為「馬克宏對『伊斯蘭分離主義』之戰，徒增法國分裂」的文章。但金融時報隨後將文章下架，指是事實有誤。

馬克宏在致金融時報的一封信中，捍衛法國立場，否認汙名化穆斯林。他寫道：「法國的世俗化對穆斯林是如此，對基督徒、猶太教徒、佛教徒，以及所有信徒都是如此，而我們因此受到攻擊。」

馬克宏 種族主義 紐約時報

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