離渡假村僅幾步之遙！巨大峭壁落石墜落嚇壞民眾

西班牙加那利群島（Canary Islands）日前發生一起緊急事件，巨大峭壁落石墜落在海灘上，距離不遠處就是度假村，令人相當驚恐。TWITTER／avtorresp

西班牙加那利群島（Canary Islands）日前發生一起緊急事件，巨大峭壁落石墜落在海灘上，距離不遠處就是度假村，令人相當驚恐。

著名的度假勝地拉戈梅拉島（La Gomera's island）巴列格蘭雷（Valle Gran Rey）的Argaga海灘上，14日下午一塊巨大的懸崖峭壁墜落在海灘上，接著落入海中，當時落石墜落處距離加那利群島的度假村設施只有幾英尺遠。由於擔心在附近的露營者可能會被困在墜落到海灘的落石下，並在周圍數英里的範圍內產生大量的煙霧。

影片來源：聯合新聞網

從目擊者拍攝的影片中可見，巨大的懸崖落石掉下的那一刻，數噸重巨大的石塊向停在海灘上的一些房車砸去，幾乎將其吞沒，並產生了巨大的轟鳴聲，圍觀者無不發出驚恐聲。

落石坍方後，直升機前來救援5名露營車司機，他們因受困而被疏散。消防員、紅十字會、民防志願者、員警、民警和山地救援者都被請來。包括特內里費島（Tenerife）在內的鄰近島嶼其他救難人員也被派往拉戈梅拉島，同時還提供了挖土材料。

拉戈梅拉島政府主席卡西米羅˙卡貝洛（CasimiroCurbelo）表示，他們樂觀地認為不會有遇難者，因為在坍方前不久，該地區出現了小規模的山體滑坡，在場的人們已紛紛搬離該處。