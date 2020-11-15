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不只熟男不結婚 年輕人也是 18到39歲日男一半單身

中央社東京14日綜合外電報導
日本年輕單身男女比率持續增加，18歲到39歲單身女性比率從27.4%增至40.7%，成長速度高於男性。（Unsplash）
日本年輕單身男女比率持續增加，18歲到39歲單身女性比率從27.4%增至40.7%，成長速度高於男性。（Unsplash）

日本年輕單身男女比率持續增加，根據學者分析，1992年至2015年間，18歲到39歲單身男性比率從40.3%增加到50.8%；同年齡層單身女性比率從27.4%增至40.7%，成長速度高於男性。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學大學院醫學系研究科特任研究員坂元晴香的研究團隊，公布上述分析結果。

研究團隊依據日本政府公布的「出生動向基本調查」及國勢調查等作為基礎，針對1992年到2015年間，分析18歲到39歲男女對結婚或交往看法發生什麼樣的變化。

分析結果顯示，不婚或不跟異性交往的單身男女比率年年增加。如果拿1992年跟2015年進行比較，單身男性從40.3%增加到50.8%，成長逾10個百分點；單身女性從27.4%增加到40.7%，增長逾13個百分點。

再者，從2015年數據來看，18歲到39歲間的單身男女中，不期待跟異性交往的比率分別是男性25.1%、女性21.4%；收入不高或非正規雇用者，不期待跟異性交往的傾向又更強。

坂元晴香說，要不要談戀愛是個人選擇，但如果因為經濟上的理由放棄愛情的話，不該以這是年輕人的特性為理由解決問題，而應檢討必要對策來改善年輕人的收入與就業環境。

日本 就業 東京

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