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不留一物給亞塞拜然 亞美尼亞人撤離前先燒屋遷墳

中央社／亞塞拜然史提帕納科特15日綜合外電報導
亞美尼亞和亞塞拜然已同意在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的戰事全面停火。圖為在該地區喪生的軍人墳墓。　路透
亞美尼亞和亞塞拜然已同意在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的戰事全面停火。圖為在該地區喪生的軍人墳墓。　路透

亞美尼亞今天即將開始把爭議地區移交給亞塞拜然，作為終結雙方6週來因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）交戰的和平協議一環。

隸屬亞塞拜然、遭亞美尼亞分離主義者控制數十年的克爾巴賈爾區（Kalbajar district），居民開始大規模出走，且早在官方撤退日前數天，就開始動身離開這片層巒疊嶂之地。

法新社記者目睹出走的居民將家具、廚具疊放進車內，動身前往亞美尼亞；在這些亞美尼亞裔民眾中，部分人出走前還先挖墳遷葬，深怕祖墳遭亞塞拜然人褻瀆。

查勒克塔爾（Charektar）附近山谷還冒出濃煙，村民認為，就算自己要離去也不能讓亞塞拜然人有好屋可住，因此動手燒屋。

亞塞拜然與亞美尼亞本週稍早在俄羅斯、法國和美國斡旋下，同意於衝突近兩個月後停火。

和平協議其中一個關鍵點，在於亞美尼亞於本月20日前歸還克爾巴賈爾和艾格丹區（Aghdam district），並於12月1日前歸還拉欽區（Lachin district）。自1990年代戰爭以來，這幾處均由亞美尼亞所控制。

然而，1990年代這場戰爭以前，克爾巴賈爾居民幾乎清一色為亞塞拜然裔，戰後才遭亞美尼亞人驅逐，遭到遺棄的房屋先前大多是亞塞拜然裔所居住。

與亞塞拜然簽訂和平協議後，亞美尼亞一星期來抗議不斷，示威群眾和反對派齊聲要求總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）下台。

亞美尼亞國家安全局前局長瓦內強（Artur Vanetsyan）還因疑似密謀殺害帕辛揚、奪取政權，而於今天遭到逮捕。

多週來的衝突，亞美尼亞承認有2317名戰士陣亡；亞塞拜然雖未透露軍隊死傷人數，實際犧牲人數恐怕高得多。

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