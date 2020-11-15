15國簽署RCEP 星學者：東協向美中發出合作訊號

亞太15國簽署RCEP，新加坡學者分析，東協國家也藉此向美、中釋出合作訊號。路透

亞太15國今天簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），全球最大自貿區誕生。新加坡 學者分析，疫情 加深各國對此協定的迫切感，東協國家也藉此向美、中釋出訊號：「我們都準備好要當你的夥伴。」

歷經8年磋商後，東協峰會今天舉行第4次「區域全面經濟夥伴關係協定」領導人會議，正式簽署這項自由貿易協定。RCEP涵蓋的自貿區橫跨東協10國加上中、日、韓及紐、澳等15國，約占全球GDP（國內生產毛額）30%，是目前全球最大自貿區。

在新加坡總理李顯龍見證下，星國貿工部長陳振聲代表新加坡透過視訊方式與其他國家共同簽署這項協定。陳振聲在簽署後的線上記者會表示，簽署RCEP代表對多邊貿易體系的支持，並有助2019冠狀病毒疾病疫情期間與後疫情時代的經濟復甦；新加坡政府預計未來幾個月內批准RCEP。

陳振聲指出，RCEP有三大重點。第一，以地緣政治觀點來看，RCEP作為新的平台，有助鞏固區域經濟合作；第二，經濟方面，企業對外投資將有更大保障，包括智慧財產權等，另外，降低許多關稅也讓消費者有更多選擇、購買更便宜的商品。

第三，RCEP作為新的平台有助解決參與國面對的挑戰。例如過去日韓或日中之間沒有雙邊自由貿易協定，現在可利用這項新的多邊貿易平台解決過去面對的挑戰，這對東協來說也很重要。

貿工部表示，在RCEP規定下，成員國之間將消除至少92%貿易貨品的關稅。新加坡出口也將在市場准入方面享有額外優惠待遇。

RCEP其他益處包括簡化通關程序、讓貨品更快速通關；擴大開放外資在服務貿易產業的參與。在電子商務方面，協定將加強對線上消費者的保障，包括保護個人資料；另外，協定也將提升對保護智慧財產權的標準。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授張家松表示，後疫情時代亞洲經濟的復甦「刻不容緩」。這場疫情加深各國對簽署RCEP的迫切感。

他分析，2/3的東協經濟體，加上日本、南韓、澳洲及紐西蘭都是倚賴出口的國家。簽署RCEP將確保環太平洋上的亞洲經濟體持續維持開放。

此前，新加坡不僅是東協自由貿易區的一員，也跟中國、南韓、澳洲簽有FTA，與日本、紐西蘭簽有經濟夥伴協定。如今RCEP的簽署將帶來更大助益。

張家松指出，「貿易就像一場競爭遊戲」。新加坡是高度依賴貿易的開放經濟體，簽署雙邊或區域性的自由貿易協定都是必要的。

另一方面，張家松表示，新加坡需要有備用計畫，一直以來也都有這樣的計畫。這是為了確保萬一有天TPP（現已改稱CPTPP，跨太平洋夥伴全面進步協定）失靈或其他雙邊FTA突然出現問題，新加坡仍有其他備用方案。

他形容，對新加坡來說，RCEP就是很大的「備用支援」（backup）。這項跨國、以法治為基礎的體系建立後，其他雙邊FTA就顯得比較不重要，但仍可作為備用方案。

此外，張家松觀察，東協國家藉由簽署RCEP向美國 及中國釋出訊號：「不論你準備好沒，我們都準備好要當你的夥伴」。

他指出，中國回應東協國家的訴求，因此RCEP獲得進展。同時，東協國家簽署RCEP也向美國，不論是川普（Donald Trump）政府或將上任的拜登（Joe Biden）政府釋出「我們不能再等了」的訊息。

2017年川普上任後，美國即退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。後來由日本主導的剩餘11個會員國在2018年1月敲定新的協定架構，並改稱CPTPP，當年3月在智利正式簽署，同年12月30日生效。