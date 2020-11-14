談貿易卻提人權 簽署RECEP前夕美促日韓批中

一名女子2017年2月經過日本神戶RCEP會場。（美聯社）

日本和南韓 等15個亞太地區經濟體預計15日簽署中國 主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），這可能是世界最大自由貿易協定。路透報導，美國 13日敦促日、韓政府，儘管兩國和北京當局貿易關係密切，仍應公開反對中國對新疆維吾爾人、香港、台灣採取行動。

主管朝鮮半島和日本事務的美國副助理國務卿納柏13日針對親密盟友日韓發表這段異常直言不諱的言論。納柏也強調，南韓、日本、台灣和東南亞國家與美國合作的重要性，及這些國家都要確保國民的資料不被中國存取。

納柏在南韓出席美國智庫布魯金斯研究院主辦的線上活動時表示，華府當局理解日韓和中國間關係複雜且有細微差別，「儘管彼此間到貿易關係非常重要，但看見中國的惡行時，我們都該站出來發聲」。

納柏表示，華府當局並非要求日韓「切斷或抵制」中國，但也說「我們希望日韓和其他國家對這些事發聲」。納柏說：「美國、南韓和日本這樣的國家有責任代表民主自由發聲，若我們不發聲，誰還會挺身而出？」

此外，白宮13日也表示，美國國家安全顧問歐布萊恩於14日上午參加東南亞國家協會（ASEAN）視訊會議。歐布萊恩稱，總統川普也強調東協的重要性。但川普本人卻3年未參加峰會。