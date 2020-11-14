好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

描述英國皇室生活的Netflix大戲「王冠」，最新一季剛好聚焦在世人最喜愛的已故黛安娜王妃和夫婿查爾斯及皇室成員間的恩怨情仇上，還未推出已廣受矚目，曾出過黛安娜主題專書的昔日好友蒂娜布朗，也談到她所了解的黛安娜，應該會對兩個兒子的妻子都不特別滿意，因為她是個很關愛孩子們的媽媽，難免會對他們的心上人有些醋意。

外界總喜歡將黛安娜拿來和她的兒媳梅根 比擬，因為她們都曾經鬧得皇室人員疲於奔命、引起讓皇室措手不及、無法妥善解決的難堪局面，不過蒂娜覺得黛安娜不會喜歡梅根與哈利 一起卸下皇室重要成員身分、去美國尋找新生活這樣的事情，她若在世，會對哈利相當不滿。蒂娜表示，黛安娜其實還是很有熱忱的君主制度支持者，身為皇室媳婦時就是希望讓女王伊莉莎白二世以她為傲，她並沒有要背離皇室的念頭。

倒是有一點，黛安娜跟梅根不謀而合，蒂娜回憶曾有一次與黛安娜餐敘，她聊到想拍紀錄片，想做很多事情說服名人幫忙參與公益，這些都是梅根現在想做的，黛安娜走在梅根與哈利之前很多年，然而蒂娜覺得黛安娜應該會站在和威廉 一樣的立場，勸哈利不要太衝動、不要和梅根太快決定與皇室切割。

蒂娜也認為，由於威廉是英國未來的國王，在黛安娜心目中始終更受寵，也對他的教誨、用心更多，蒂娜覺得在黛安娜過世後，威廉與哈利兄弟倆各自的應對養成他們不同的作風，威廉變成一個很自我保護、裹著很多層安全殼的人，而哈利可能始終沒從傷痛中走出來。比較凱特和梅根，蒂娜以為凱特和家人之間關係密切，家人變成她的保護網和有力支持，比起梅根和父親那一邊的兄弟姊妹都疏離、甚至會被出賣，要有利太多，建議往後皇室要接納新成員進來，千萬注意要找家人之間關係較好的。