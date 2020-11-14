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東協美國峰會 越南盼美CDC盡快在河內設點

中央社／河內14日專電
東協-美國峰會14日召開，越南總理阮春福盼美國疾病管制暨預防中心（CDC）盡快在河內設地區辦公室；會上觸及南海議題，與會領袖強調應遵守法律，呼籲克制、不進行軍事化。 路透
東協-美國峰會14日召開，越南總理阮春福盼美國疾病管制暨預防中心（CDC）盡快在河內設地區辦公室；會上觸及南海議題，與會領袖強調應遵守法律，呼籲克制、不進行軍事化。 路透

東協-美國峰會今天召開，越南總理阮春福盼美國疾病管制暨預防中心（CDC）盡快在河內設地區辦公室；會上觸及南海議題，與會領袖強調應遵守法律，呼籲克制、不進行軍事化。

第8屆東協-美國高峰會（ASEAN-U.S. Summit）今天在線上登場，會議由阮春福主持，美方與談官員是美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。根據越南官方新聞稿，與會各國討論防疫、南海、經貿等議題，並作上述表示。

阮春福期盼美國盡快設置CDC駐河內的地區辦公室，但新聞稿未進一步就此說明目前進度。

越南媒體9月曾披露，擔任CDC首席醫療官的公衛專家沃爾夫（Mitch Wolfe）與時為越南衛生代理部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）商討在越南設立CDC辦公室事宜。外界當時認為，美國將藉此施展對東南亞的影響力。

CDC主管美國抗疫工作，在世界各地設有若干地區辦公室，主要是在印度和印尼等開發中國家；在曾是疫情重災區的中國也設有辦公室。越南對於在河內設立CDC的地區辦公室一直持歡迎態度。

東協在會上歡迎美國20年來出資35億美元協助提高東協各國公共衛生能力，雙方同意在防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）密切配合，逐漸恢復經濟社會正常活動，維持區域生產與供應鏈。

東協希望，美國積極支持東協在第37屆東協峰會期間所成立與啟動的東協2019冠狀病毒疾病應對基金（ASEAN COVID-19 Response Fund）與東協醫療用品區域儲備庫（ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies）。

對於世界與區域局勢，與會各國重申應攜手合作，為維護區域與世界和平穩定做出貢獻；高度關注各種威脅南海和平、安全與穩定的危機，及違反國際法、破壞穩定、使局勢複雜化、引起區域各國關切的行為。

與會各國並強調對話、建立信任與遵守法律的重要性，呼籲保持克制、不進行軍事化、不採取使局勢複雜化的行為，在1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法基礎上和平解決爭議，將此視為所有海上活動的法律基礎。

東協歡迎美國對維護南海和平、穩定、海空航行自由與安全做出積極貢獻，盼美國支持各種維護國際法、建立與分享行為標準的努力，及支持嚴格落實南海共同行為宣言（DOC）、制定有效的南海行為準則（COC）。

阮春福並肯定美國作為東協重要經濟夥伴。2019年東協美國雙邊貿易額達2920億美元，美國成為東協第2大貿易夥伴、第一大外資來源國，投資總額逾3300億美元。

美國 越南 CDC

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