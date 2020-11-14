丹麥養貂場爆新冠肺炎疫情 最大皮草商3年內關門

丹麥養貂場爆發新冠肺炎疫情後，政府上周下令撲殺上千萬隻水貂。 路透

丹麥養貂場爆發新冠肺炎疫情 後，政府上周下令撲殺上千萬隻水貂。占丹麥近半數貂皮銷售的合作社「哥本哈根皮草」表示，未來2到3年內將「逐步縮編」並結束業務。

美聯社報導，本月稍早丹麥政府通報，有11名新冠肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）患者感染的病毒，是在水貂身上發現的新冠肺炎病毒突變種。當局已開始在丹麥北部撲殺養殖水貂，並計劃共撲殺1500萬隻。

哥本哈根皮草（Kopenhagen Fur）執行長勞吉（Jesper Lauge）12日表示，養貂場發生貂群和員工感染Covid-19事件，令丹麥貂皮產業落入「極端且不尋常的艱難處境」。

哥本哈根皮草僱用約300名員工，負責銷售加入合作社的養貂場產品。據業界統計，丹麥境內目前共有1139家養貂場，員工合計約6000人。目前雖不清楚丹麥究竟有多少家養貂場將關閉，但前景並不樂觀。

丹麥占全球貂皮產量的40%，是全球最大貂皮出口國；而哥本哈根皮草販售的貂皮，大多外銷至中國和香港。這家合作社也號稱是全球最大皮草拍賣 商。目前相關拍賣活動仍將繼續進行。