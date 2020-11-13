德國再破紀錄 單日增2.3萬例確診 「封城」措施不放鬆

德國宣布不會放鬆當前實施的「封城」措施。圖為Percha民眾於日落時分在外散步。(美聯社)

德國 疾控部門13日公布的單日新增確診感染新冠病毒人數達2萬3542，刷新該國暴發疫情 以來的單日新增確診紀錄。

德國聯邦政府 發言人賽貝特當天表示，鑒於當前疫情形勢，聯邦和各州16日將舉行的討論下一步防疫措施走向的會議預計不會宣布放鬆當前實施的「封城」措施。

德國疾控部門當天公布的這一單日新增數字是繼11月7日德國單日新增2萬3399例確診後，該國單日新增人數短期內再創新高。

據德國「時代在線」實時數據，截至當地時間13日22時許，德國累計確診77萬2183人、治癒48萬1610人、死亡1萬2534人。

11月2日起，德國開始實施為期一個月的第二輪「封城」。針對當前疫情發展，有記者當天在德國聯邦政府例行記者會上詢問賽貝特，12月1日後是否會繼續維持當前的「封城」措施。

賽貝特強調，從聯邦政府的角度，他可以告訴人們的是，從當前的情況來看，本月16日「無論如何不會看到對限制措施作出任何放鬆」，「現在還不能放鬆」。

賽貝特表示，德國政府的目標始終是使「平均每十萬人七日新增確診數」這一指標回到50左右的水平，這樣才能確保醫療體系穩定、疫情發展不陷入失控。他坦言，目前幾乎德國所有地方的該指標都遠高於50的目標值，必須要等到接近50的目標值後，聯邦政府才會討論「解封」事宜。