我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特萊特事務所解除川普賓州訴訟委任關係

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

神明也愛玩PS5？日本神社上演遊戲主機燈光秀

聯合新聞網 / 綜合報導
日本東京的「神田明神」神社，為慶祝PS5上市，以燈光投影將整座神社改造成遊戲主機配色。擷取自twitter
日本東京的「神田明神」神社，為慶祝PS5上市，以燈光投影將整座神社改造成遊戲主機配色。擷取自twitter

次世代遊戲主機「PlayStation 5（PS5）」自消息發布後，便在全球掀起轟動，引發搶購熱潮，其中日本、北美等地區已於11月12日正式發售，全球其餘地區也將於11月19日上市。為了慶祝PS5的到來，日本最近就有神社改裝成PS5造型，果然獲得粉絲注目。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於東京都千代田區的神田明神神社，為了紀念PS5在日本12日上市，於是以PS5螢幕的深藍配色燈光為主，在整棟神社打上光雕投影，並不時閃爍PS5的代表標誌，以及PS系列的手把按鍵「△○×□」，讓來神社參拜遊客，彷彿真的走進了遊戲機之中。

神社內不時閃爍著PS5的標誌及手把按鍵「△○×□」。擷取自twitter
神社內不時閃爍著PS5的標誌及手把按鍵「△○×□」。擷取自twitter

神田明神神社官方表示，這場燈光秀預計將持續24小時。由於神社的位置，正好就在時常聚集大批電玩動漫粉絲，著名的電器街「秋葉原」附近，因此神社也不忘提醒大家，在秋葉原血拚過一番之後，別忘了來神社逛一逛，體驗一下次世代主機的氣氛。

而神社的這項活動，的確成功吸引到大批PS5粉絲前往，許多網友紛紛在PO上朝聖的照片，表示「神田明神不得了了啊」、「美的令人讚嘆」、「我整個人都HIGH起來了」。更有人興奮的喊「太猛啦，電競神田明神」。

日本 東京 動漫

上一則

殘殺13婦女 英國連環殺人魔染新冠肺炎後病故

延伸閱讀

日本真子公主宣布婚期再延 「彼此心意沒有改變」

日本真子公主宣布婚期再延 「彼此心意沒有改變」
驚！日政壇帥哥小泉進次郎加入禿頭會「嚴正審查獲准」

驚！日政壇帥哥小泉進次郎加入禿頭會「嚴正審查獲准」
白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋

白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋
15國將簽RCEP 幫印度留門票 彭博：恐不利美企

15國將簽RCEP 幫印度留門票 彭博：恐不利美企

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝