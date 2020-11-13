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東京大學研究：新冠病毒變異後傳染性可能更強

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

記者蘇詠智／即時報導
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根在春天卸下皇室重要成員身分、赴美國展開新生活後，在英國備受抨擊，人氣滑落谷底，外界盛傳他們和威廉王子與凱特夫婦之間有很深的心結，過了大半年，看似沒有和緩，雪上加霜的是，八卦刊物一直要挑起他們之間的仇怨，而皇室迷也並沒幫助，因為他們只會攻擊哈利與梅根，並沒有試圖為兩位王子之間搭起溝通的橋樑，只是把哈利和梅根弄得更反感。

最新「Heat」雜誌報導，威廉王子最近才揭露曾在4月檢測新冠肺炎得到陽性，繼父親查爾斯王子後，成了第2個檢測陽性的英國未來國王。哈利與梅根據傳理所當然還是會關心一下威廉的健康，但另一方面感到更多的則是憤怒，因為威廉可以把這件大事瞞那麼久，直到已經痊癒後好幾個月，才對外透露曾有過此事，英國的媒體更是配合到底，皇室人員也幫忙遮掩，如果是他們，想要隱瞞這種消息，一定只會招致無窮無盡的批評。就像梅根並沒通知媒體自己何時進產房，到了兒子亞契出生、與哈利返家後才通知外界，就被罵到臭頭，威廉還傳相當氣憤，硬是到亞契滿一周歲後才肯去見姪子一面，可是威廉自己出大事，還不是照樣隱瞞？

哈利與梅根始終對於英國皇室人員的勢利眼、處理事情的不公平態度無法接受，威廉身為英國未來國王，大小事都有人幫忙支援，媒體不敢太得罪，民眾也趕快先表示出擁戴的態度，因此很多可能的責難都不會在他身上，但不會繼承王位的哈利和梅根就少了很多的保護，也難怪他們要感到忿恨不平。

但專門打臉八卦的網站表示，他們如何得知威廉連確診新冠肺炎這種事都瞞住哈利？而哈利與梅根並沒有公開談及此事，雜誌又如何知道他們內心怨氣沖天？只怕一切又都是雜誌試圖在抹黑哈利與梅根。

雜誌封面提到梅根與哈利對威廉王子非常生氣。摘自Heat
雜誌封面提到梅根與哈利對威廉王子非常生氣。摘自Heat

哈利 梅根 威廉

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