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驚！日政壇帥哥小泉進次郎加入禿頭會「嚴正審查獲准」

記者蔡佩芳／台北報導
日本環境大臣小泉進次郎是日本政壇知名帥哥。本報資料照片，記者蔡佩芳／攝影
日本環境大臣小泉進次郎是日本政壇知名帥哥。本報資料照片，記者蔡佩芳／攝影

日本政壇帥哥、環境大臣小泉進次郎出現禿頭徵兆？日媒產經新聞報導，小泉申請加入自民黨內髮量稀疏國會議員們所組成的「日本光明會」（通稱：禿頭會），並在12日晚間「經過嚴正審查，獲准入會」。

報導指出，小泉今天上午在例行記者會中，被問到加入日本光明會的理由，他表示，希望日本的未來更光明，不論怎樣的髮型，都不會拒絕。

據該會幹部表示，12日晚間，該會在東京赤坂開會，經過嚴正審查，通過小泉的入會申請。雖然小泉看起來髮量仍很充足，父親、前首相小泉純一郎更至今仍以一頭蓬鬆的銀灰色頭髮成為招牌，但據說小泉家先祖們稀薄髮量非常醒目，小泉的曾祖父髮量就很稀疏，小泉因而被認定為「禿頭預備軍」。

小泉表示，「入會資格非常有趣。雖然秋田的議員頭髮也很蓬鬆，但秋田有『生剝鬼（一種類似惡魔的生物，剝的日文發音與禿相同）』的傳統民俗；北海道的議員頭髮也很蓬鬆，但他的出生地在『毛無山』，是一個充滿深意的會。」

「日本光明會」在2013年由參眾兩院議員八木哲也、根本幸典、宮沢博行等人議員共同籌組，現在成員約有50人，榮譽總裁是現任日本首相菅義偉。該會也以提振日本、讓日本更光明為目標，努力製定政策。

日本 菅義偉 東京

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