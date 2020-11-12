龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

計畫訪問土耳其的美國國務卿龐培歐未安排首都安卡拉行程。美聯社

計畫訪問土耳其的美國 國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）未安排首都安卡拉行程，卻預定在伊斯坦堡會見東正教徒名義領袖的君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂一世「探討宗教自由」，引發土耳其不滿。

龐培歐13至23日將依序走訪法國、土耳其、喬治亞、以色列、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯。他16、17日訪伊斯坦堡，卻沒有會見土耳其官員的行程。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，龐培歐屆時沒有到訪安卡拉拓展雙邊關係的行程，反而要在伊斯坦堡會見巴爾多祿茂一世（Bartholomew I）。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）引述美國國務院 指出，龐培歐希望「討論土耳其和區域的宗教事務，在世界各地提倡我們對宗教自由的堅定立場」。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）7月間將伊斯坦堡的世界遺產聖索菲亞定位從博物館改為清真寺時，龐培歐曾經予以公開批評。外界認為龐培歐會見巴爾多祿茂一世的安排與此有關。

安卡拉對於龐培歐到訪期間將要探討的議題頗有微詞。土耳其外交部在聲明中指出：「美國該先看看鏡子裡的自己，對諸如種族主義、伊斯蘭恐懼症和仇恨犯罪等境內違反人權情事展現必要敏感，這樣將會更合適。」

為阻止土耳其在敘利亞北部打擊庫德族的軍事攻勢，龐培歐去年曾經隨同美國副總統彭斯（Mike Pence）緊急到訪安卡拉。除此之外，任內曾多次到訪中東的龐培歐別無其他在安卡拉的雙邊外交行程。

相反地，他任內曾經兩度走訪同為北大西洋公約組織（NATO）盟國的土耳其夙敵希臘，宣布深化華府與雅典的關係，包括於希、土在東地中海緊張升溫之際進行軍事部署。