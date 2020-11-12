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WHO：新冠疫情沒趨緩 仍須提高警覺

中央社巴黎12日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球且加劇，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，一般大眾可能厭倦了疫情，但仍應保持高度警覺。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席第三屆巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）發表談話表示：「我們可能厭倦了COVID-19，但病毒並未厭倦我們。歐洲各國仍苦於防疫，但病毒並未大幅改變，防疫措施也沒有大幅改變。」

至於各國疫情，歐洲方面，俄羅斯今天通報439人病故創新高，累計官方統計的染疫死亡人數達3萬2032人，過去24小時新增確診2萬1608個病例，其中包括首都莫斯科的5997人，累計確診病例達185萬8568例。

「塔斯社」（Tass）報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，市府有關單位預估確診病例將續增，並說醫院病床數吃緊的情況仍將持續一段時間，目前全市約有1萬2000名染疫患者入院治療。

捷克衛生部公布的數據顯示，11日新增確診8925個病例，低於一周前4日創紀錄的1萬5727例，當時捷克致力於降低全歐最高的平均感染率。

自從疫情爆發之初捷克有43萬8805人確診，至11日累計確診數已達到1070萬，新增病故247人，這個數字包括11日的108人及數日前的修正合計，累計共5570人確診後病故。

奧地利政府承受益增的壓力，擬採取更嚴格措施以遏止疫情蔓延之際，奧地利單日新增確診數首度超過9000例，來到9262例。

奧地利「皇冠日報」（Kronen Zeitung）與「奧地利日報」（Oesterreich）於官方公布數據前報導，過去24小時，新增9105個確診病例，超過先前7日8241例所創下的高點。

另據法新社報導，德國國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（RKI）所長維勒（Lothar Wieler）表示，德國則是出現疫情暫緩的跡象，並說「疫情曲線漸漸平坦」，顯示「抗疫我們並非沒指望」，像是保持社交距離及戴口罩等防疫措施有助於遏止疫情蔓延。

根據羅伯特．科赫研究所的通報，過去24小時，德國新增2萬1866個確診病例。

東南亞國家方面，馬來西亞衛生部通報新增919個確診病例，累計確診病例達4萬3791例，新增1個死亡病例，累計死亡病例達303人。

菲律賓衛生部門通報新增1407個確診病例及新增11個死亡病例，這是近3個月來最少的單日新增死亡病例，累計確診病例達40萬2820例，累計死亡病例達7721人，東南亞國家中，菲律賓的確診與染疫病故數僅次於印尼。

根據印尼抗疫工作小組通報，印尼新增4173個確診病例，累計確診病例達45萬2291例，另新增97個死亡病例，累計死亡病例達1萬4933例。

至於在中東的伊朗，伊朗衛生部通報，新增457個死亡病例，累計死亡病例破4萬達4萬121例，為中東地區最高，衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）指出，過去24小時新增1萬1517個確診病例，累計確診病例達72萬6585例。

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