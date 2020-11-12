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颱風梵高暴雨淹沒馬尼拉民房 菲國至少13死

中央社馬尼拉12日專電
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉都會區大範圍民房或道路被洪水淹沒。美聯社
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉都會區大範圍民房或道路被洪水淹沒。美聯社

10月底以來，颱風莫拉菲、天鵝、梵高接連侵襲菲律賓。梵高颱風昨晚登陸，在馬尼拉地區帶來狂風和猛烈雨勢，全國至少13人身亡，總統杜特蒂也登上直升機視察淹水災情。

颱風莫拉菲（Molave）10月25日登陸菲律賓，在呂宋島南部和菲國中部造成22人死亡後，強颱天鵝緊接著在11月1日重創呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）和畢科爾區（Bicol），至少16人喪生。

莫拉菲和天鵝颱風在菲國造成農業損失合計近46億披索（約9500萬美元）。呂宋島西南部的八打雁省（Batangas）、東南部的加丹杜安尼斯省（Catanduanes）先後進入災難狀態，更有上萬戶家庭因接踵而來的颱風無家可歸。

昨晚登陸菲律賓的梵高颱風強度雖不如強颱天鵝，但因路徑通過菲國政經中心馬尼拉都會區，菲國政府昨天下午就宣布大馬尼拉、中呂宋、甲拉巴松區和畢科爾區等今天停班停課。

昨晚入夜後，在馬尼拉可明顯感受到颱風威力。暴雨和狂風吹襲下，馬尼拉地區整晚不平靜，多個區域淹水、斷水斷電、網路斷線，今天上午更可見到多處路樹倒塌。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，梵高颱風為菲國首都帶來多年來最嚴重的洪水，數以萬計低窪地區房屋被洪水淹沒，居民急忙爬上屋頂等待救援。

位於馬尼拉地區東北部的馬利吉娜市政府（Marikina）新聞辦公室上午透過臉書表示，馬利吉娜河水位漲到22公尺；直到晚上7時水位還高達18.4公尺。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓國家警署表示，據報有13人因梵高颱風喪生，兩人在馬尼拉都會區、6人在卡加延谷（Cagayan Valley）地區、一人在中呂宋地區、一人在甲拉巴松區、兩人在畢科爾區，另一人在呂宋島北部的科迪勒拉區（Cordillera），另有15人失蹤。

菲律賓總統府通訊暨作業部今晚則透過臉書，公布杜特蒂（Rodrigo Duterte）空中視察梵高颱風引發水災區域照片，可以見到大範圍民房或道路被洪水淹沒，畫面令人震撼。

颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉地區東北部的馬利吉娜市（Marikina...
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉地區東北部的馬利吉娜市（Marikina）街道和車都被水淹沒。美聯社
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉馬尼拉都會區大範圍民房或道路被洪水淹沒。...
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉馬尼拉都會區大範圍民房或道路被洪水淹沒。美聯社
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉地區東北部的馬利吉娜市（Marikina...
颱風梵高12日侵襲菲律賓。圖為位於馬尼拉地區東北部的馬利吉娜市（Marikina）車都浸泡在水中。美聯社

洪水 臉書 杜特蒂

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