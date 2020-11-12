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川普不認輸疫情持續 東協峰會開幕張力不若以往

中央社 / 河內12日專電

第37屆東協峰會今天開幕，在疫情加劇及美國總統川普不認敗選情況下，國際局勢渾沌、觀望氣氛濃，輪值主席國越南力求平穩揭開序幕，此次峰會政治張力、採訪場面不若以往。

進入秋冬以後，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，美、歐、亞多國又重新恢復戒備；與此同時，第37屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）12日起一連4天在越南首都河內召開。

越南作為今年東協輪值主席國，原應趁此好好對外宣傳，無奈年初爆發疫情後，越南旋即封鎖國界，即使一度想邀請各國官員親抵會場，但眼看明年1月越共13大在即，防疫不容閃失，峰會最後仍以視訊進行。

今天一早，峰會場外等待安檢的媒體人潮少了；為了防疫，相關會議進場媒體數量也有限制，但就算全開放，進入小會議室採訪與在媒體中心一樣都是看螢幕，且致詞幾分鐘後就轉為閉門會議，只能被動等待官方新聞稿，以致各媒體對於競爭採訪機會意興闌珊。

牽動東協峰會氣氛的，還有遙遠彼岸的美國總統大選。即使多家美國媒體已宣布拜登（Joe Biden）當選，但由於川普堅持提出選舉訴訟，在正式結果公告前，峰會地主國越南謹慎以對。

最明顯的就是，越南官方迄今尚未祝賀拜登當選；時序再往前推，當美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月底在美國大選前的亞洲行一路與各國共同嗆中，最後一站來到越南，就沒有出現「你唱我和」的場面。

越南在外交上，向來避免在大國角力中選邊，何況美國未來在這一區域所扮演角色與參與方式仍待「未來的總統」發落，在安全上一向仰賴美國的東協各國也得稍稍「停看聽」，峰會氣氛自然就炒不熱。

越南國家主席阮富仲今天開幕致詞重申：「越南一直主張維護獨立、自主、多邊化和多樣化的對外關係，是國際社會值得信賴的朋友、夥伴和積極與負責任的成員…」玲瓏表達越南自身立場。

即使是面對南海議題，越南總理阮春福在開幕講話時也以「各國不可預測行為」、「大國間競爭與摩擦」的說法取代直接點名。並稱，東協堅持將南海建設為和平、穩定、安全的海域，讓分歧與爭議和平解決。

峰會首日焦點於是緊扣相對中性的防疫與經貿，在東協全體會議上，宣布啟動東協醫療用品區域儲備庫，越南並提供價值500萬美元的醫療用品，還捐款10萬美元給東協疫情應對基金；各國並重申完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判的重要性。

越南 美國總統大選 疫情

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