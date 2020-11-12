我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

小兵糗了！英陸軍參謀總長視察軍隊 搭直升機竟被丟包

編譯周辰陽／綜合報導
英國陸軍參謀總長卡爾頓-史密斯將軍。（翻攝自太陽報）
英國陸軍參謀總長卡爾頓-史密斯將軍。（翻攝自太陽報）

英國太陽報11日披露，英國陸軍參謀總長卡爾頓-史密斯將軍（General Sir Mark Carleton-Smith）前晚赴索爾茲伯里平原訓練場巡視，一行人搭乘的直升機卻降錯地點，導致準備接風的部隊始終等不到人，趕緊出動尋找「任務中失蹤」的將軍。

報導指卡爾頓-史密斯將軍傍晚乘野貓直升機出發，準備藉由直抵會場提振部隊士氣，機師卻在錯誤地點著陸。當卡爾頓-史密斯將軍跳到地面，直升機也飛走後，他才發現根本沒人來迎接，也馬上知道自己迷路了。

一位同行將軍表示，這事情「發生次數比你想像的更頻繁」，卡爾頓-史密斯將軍是一位訓練有素的特種部隊成員，光靠觀星就能判斷目標的方向，也精通逃生技能，「我肯定他會苦中作樂」。

不過，這位消息人士也坦承一行人都有受到影響，「當你踏出直升機，完全不知道自己在哪，只聽到心跳聲，安靜到你曉得完全沒人在那，這是一個壞信號」。

據指接風部隊聽到直升機飛走，卻始終沒看到將軍隨行人員的蹤跡，頓時一陣恐慌，急著打手機想聯絡將軍與副官，不巧他們的降落地點剛好是訊號死角。

一位消息人士強調，戴著特種空勤團（SAS）貝雷帽的卡爾頓-史密斯將軍沒有失蹤太久，「當你明白自己把陸軍首長弄丟，當下就感到『糗了』。將軍來訪是大事，事前都規畫得好好的。當他們一知道將軍所在地點，接風部隊就趕緊去找人」。

軍方則堅持卡爾頓-史密斯將軍從未真的失蹤，「只是沒有出現在預期的地點」，稱直升機在空中盤旋，機師決定轉往預定地點約600公尺外的替代起降場，「他們從頭到尾都知道他在哪」。

英國 手機

上一則

抓住美國大選商機 日本面具工作室增產「白登面具」

延伸閱讀

人權保護領袖：無論川普還是白登贏大選 中國都是輸家

人權保護領袖：無論川普還是白登贏大選 中國都是輸家
場邊人語／爵士易手 猶他堅守

場邊人語／爵士易手 猶他堅守
NBA／科技新貴16.6億買爵士 終結米勒家族35年經營

NBA／科技新貴16.6億買爵士 終結米勒家族35年經營
NBA猶他爵士隊驚傳易主

NBA猶他爵士隊驚傳易主

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席