小兵糗了！英陸軍參謀總長視察軍隊 搭直升機竟被丟包

英國陸軍參謀總長卡爾頓-史密斯將軍。（翻攝自太陽報）

英國 太陽報11日披露，英國陸軍參謀總長卡爾頓-史密斯將軍（General Sir Mark Carleton-Smith）前晚赴索爾茲伯里平原訓練場巡視，一行人搭乘的直升機卻降錯地點，導致準備接風的部隊始終等不到人，趕緊出動尋找「任務中失蹤」的將軍。

報導指卡爾頓-史密斯將軍傍晚乘野貓直升機出發，準備藉由直抵會場提振部隊士氣，機師卻在錯誤地點著陸。當卡爾頓-史密斯將軍跳到地面，直升機也飛走後，他才發現根本沒人來迎接，也馬上知道自己迷路了。

一位同行將軍表示，這事情「發生次數比你想像的更頻繁」，卡爾頓-史密斯將軍是一位訓練有素的特種部隊成員，光靠觀星就能判斷目標的方向，也精通逃生技能，「我肯定他會苦中作樂」。

不過，這位消息人士也坦承一行人都有受到影響，「當你踏出直升機，完全不知道自己在哪，只聽到心跳聲，安靜到你曉得完全沒人在那，這是一個壞信號」。

據指接風部隊聽到直升機飛走，卻始終沒看到將軍隨行人員的蹤跡，頓時一陣恐慌，急著打手機 想聯絡將軍與副官，不巧他們的降落地點剛好是訊號死角。

一位消息人士強調，戴著特種空勤團（SAS）貝雷帽的卡爾頓-史密斯將軍沒有失蹤太久，「當你明白自己把陸軍首長弄丟，當下就感到『糗了』。將軍來訪是大事，事前都規畫得好好的。當他們一知道將軍所在地點，接風部隊就趕緊去找人」。

軍方則堅持卡爾頓-史密斯將軍從未真的失蹤，「只是沒有出現在預期的地點」，稱直升機在空中盤旋，機師決定轉往預定地點約600公尺外的替代起降場，「他們從頭到尾都知道他在哪」。