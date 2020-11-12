東京小拉麵店寧關店不漲價 「義氣」背後凸顯通縮隱憂

東京小型拉麵店在疫情下面臨漲價或關門的抉擇。此為示意圖，非文中的九湯屋。（歐新社）

新冠疫情 影響下，維持社交距離 的限制舉措，迫使日本 部分小型拉麵店考慮，要調高售價或是拉下鐵門。

疫情擾亂了這些拉麵店的商業模式，它們提供快速上菜、定價便宜的餐點，讓客人在一個挨著一個、在排列緊密的座位上進食，追求高翻卓率以獲利。

雖然有些業主開始改變定價，但另有一些寧可關店，也不想叫常客多掏錢。

小型拉麵連鎖店九湯屋苦撐待變。東京新橋地區的店面去年底銷售飆升，室內29個座位，每天可以賣出近500碗拉麵，但最近因為防疫的限制措施，營業時間縮短，業績大受影響，員工減薪高達40%，才勉強維持不收攤。

店家表示：「漲價從來不是選項，因為把負擔轉嫁給顧客完全不公平。他們的財務也因疫情而承受沉重壓力，卻還願意來店裡消費。」

像九湯屋這樣的小餐館，以及小型酒吧，在疫情下受創深重，因為維持社交距離的規定限制了入店人數，另外，防疫成本也增加。如果店家還遭遇需求銳減，倒店的風險最高。

但不願意漲價也表示，就算日本央行採行大規模量化寬鬆超過7年，日本企業和消費者仍未遠離通貨緊縮心態。在日本重要消費者物價指數持續下滑，市場擔心重返通縮之際，這不是好現象。