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亞太15國完成8年血淚談判 周日簽署RCEP貿易協定

編譯葉亭均／綜合報導
亞太15國預定本周日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。（美聯社）
亞太15國預定本周日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。（美聯社）

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國11日同意在周日的高峰會上簽署這項長久來備受期待的貿易協議，同時為不情願加入的印度在稍後重返RCEP留了一扇門。

馬來西亞國際貿易與產業部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）在一份聲明中表示，15國「的協商已做出總結，將在本周日的高峰會上簽署RCEP協議」。

日經新聞報導，這項協議將包含日本、中國大陸、南韓、十個東協國家、澳洲與紐西蘭，將創造亞洲最大自由貿易區，涵蓋全球30%的國內生產毛額（GDP）與貿易。這將是日本與大陸、南韓之間的第一個自由貿易架構。

阿茲敏阿里在參加完線上部長級會議後表示：「經過八年血汗與眼淚的談判，我們終於到了將簽署RCEP協議的時刻。」

印度在RCEP於2013年展開協商時曾參與談判，但去年表示退出協商。印度因擔憂貿易逆差數字膨脹，一直沒有重返談判桌，儘管日本努力要讓印度回心轉意。

儘管在RCEP生效後的一段時間內，不允許其他國家加入，但這項規定將不適用於印度。成員國計畫擬定另一份文件，讓印度在願意時隨時加入。

RCEP將在包含跨境數據流的約20個領域內調降關稅並建立規則。由於RCEP聯盟中有許多糧食出口國，因此這項協議移除農業與漁業產品關稅的程度，要比「跨太平洋夥伴協定」（TPP）來得少。

RCEP將移除從東協成員國、澳、紐進口這類產品的61%關稅，從中國大陸與南韓進口這類產品的關稅則分別被移除56%與49%。

印度 關稅 南韓

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