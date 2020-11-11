義大利政壇不倒翁 能教川普和美國選民哪些事？

義大利前總理貝魯斯柯尼。美聯社

媒體常拿義大利 前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）與美國 總統川普 相提並論，兩人相似之處很多，但此刻看來最明顯的不同點是，這位在政壇起起伏伏的義大利人顯然懂得尊重選舉結果，優雅下台。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）主筆賽維尼尼（Beppe Severgnini）投書紐約時報指出，兩人的出身相同，都來自不動產業、娛樂界、電視圈、政治保守派；嗜好相同，喜歡眾人奉承、豪宅、金碧輝煌的家具、年輕女子；強項相同，有個人魅力、膽子大、百折不撓、有自我凸顯為反體制民粹領導人的嗅覺和手腕；就連弱點也相同，極其自戀，願意使出渾身解數，只為持續成為鎂光燈焦點。

但兩人相似處僅止於此，不僅因為這位美國第45位總統年輕十歲、身高高出10吋。

賽維尼尼說，貝魯斯柯尼在1994年至2011年期間三度擔任義大利總理，主政時期加起來超過九年，在位時間比義大利共和國史上任一位領導人都來得長。他宣揚中庸之道、喜歡結盟、篤信國際合作，並討厭樹敵。對照下，川普在過去四年掌權期間不僅蔑視結盟、嘲弄國際合作，還樂得四處樹敵。若不見敵手，他會想辦法生出來。

賽維尼尼指出另一點，此時看來尤其能對照出兩人重大相異之處：貝魯斯柯尼每回選舉落敗，會有風度地鞠躬下台。

1995年，貝魯斯柯尼第一任政府垮台，技術官僚取代其職，距離他創立新政黨Forza Italia並意外在選舉中大勝只隔數月；1996年，他在一場提前選舉中敗給由普洛迪（Romano Prodi）領導的中間偏左聯盟；2006年，在擔任總理五年後，貝魯斯柯尼再度選輸，以些微之差又敗給相同的敵手；2011年，他因公共財政赤字失控、性醜聞、官司纏身和歐債危機而被迫辭去總理。

賽維尼尼說，貝魯斯柯尼缺點不少，但「輸不起」不是其中一項。或許他擔任米蘭足球俱樂部（AC Milan）董事長多年，學會政治也像運動比賽一樣有贏有輸，不會百戰百勝。也或許是因為他渴望討好全民，而不願接受選民抉擇是針對他個人，也或許選民會回心轉意。的確，他歷經三場敗選，卻又屢仆屢起。

這位「年華老去的騎士」並不把敗選歸咎於政敵選舉舞弊。曾有一次，在2006年，他在一場總投票數逾3,800萬張的選舉中以2.5萬張票之差落敗，他有意見，但並未堅持下去。貝魯斯柯尼旗下媒體公司Mediaset擁有龐大電視網，他會厚顏無恥地用來為自己歌功頌德並攻擊政敵，但他不會用來霸占權位不放手。賽維尼尼說，貝魯斯柯尼為維護長久來精心打造的自我形象，寧可瀟灑步下舞台，也不作被人驅逐的困獸哀鳴。演員應該知道，舞台上的聚光燈什麼時候會關掉。

那麼，如何不讓這類善於煽動的民粹領導人重新躍上舞台呢？賽維尼尼給美國選民五點建議：

一，別反應過度。鎂光燈愈是聚焦，愈會給這類政治人物東山再起的政治能量。

二，別給其支持者他們遭迫害的印象。民粹領袖狂人愛扮演受害者，儲備他日捲土重來的資本。

三，別輕易放過他們。他們會把任何形式的官司免疫力塑造成自己清白的證據，藉此取信選民。

四，給繼位者更大的空間壯大。高齡84的貝魯斯柯尼至今仍是Forza Italia黨魁，他欽定了至少十幾個接班人，一旦失去他的寵信，就消失在大眾眼前。

五，接受落敗候選人仍有龐大支持群眾的事實，把投給他們的選民當成弱智，那只會讓川普這類政治人物挾著民怨怒氣蓄勢反撲。