疫苗樂觀消息多值錢？ 全球市場單日交易額直逼2兆美元

疫苗相關的樂觀消息，激勵投資人進行風險較高的操作，使金融市場的交易量激增。 路透

新冠疫苗 研發競賽有所突破的消息，引爆交易熱潮；路透彙整的資料顯示，受疫苗進展激勵，9日當天金融市場的交易額直逼2兆美元 ，成為疫情 危機高峰以來交易量最大的一天。

輝瑞（Pfizer）9日宣布，該公司研發的新冠疫苗效用逾90%，這項利多促使投資人在股、匯、債市均進行風險較高的操作，資金由科技股、日圓和高評級債券等避險資產流向高風險資產。

Mirabaud證券的交易員泰勒表示：「除了資金輪動，交易量也激增，因為程式交易（透過軟體自動下單）和一籃子交易（一個帳戶同時發出買賣指令的股票達到15檔，金額超過100萬美元），都在修正投資組合或解決追繳保證金的問題。」他並指出，航空股和金融股的交易量暴增。

Refinitiv資料顯示，9日美國股市交易量接近5,000億美元，為3月以來單日最高水準；當天歐股的交易量則為1,200億美元。

9日的疫苗消息，也激勵美股中對經濟周期較敏感的價值股走高，締造與成長股相比表現最佳的單日表現。

債市和匯市也出現類似的趨勢，交易量追上3月市場最混亂時的恐慌交易，也比4月疫情重創金融市場時的交易量增加一倍。