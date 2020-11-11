印度破獲黃金塞肛門走私 海關指診挖出

印度稅收情報局表示，近年來走私集團想出新招，以做出金黏土來躲避各大國際機場的金屬探測器。路透/Newsflare

印度 人以喜歡黃金出名，走私手法更與時俱進，清奈國際機場 9日就破獲多起黃金走私，許多人將金黏土（gold paste）的球狀物塞進肛門想逃避偵測，不過仍被海關識破，用指診挖出來沒收。

報導指出，海關官員在一位杜拜返國的旅客身上，先起出一條重50克的金鍊，同時又找到兩個縫在口罩內側的小包，沒收重114克的金黏土。同班飛機的3位旅客經過反覆盤問，招認他們把裝著金黏土的小球塞進肛門，共查獲16包金黏土。

官員表示，從這4人身上找到的黃金總重1.84公斤，市價為978.2萬印度盧比（折合13.2萬美元 ），其中3人被捕。

清奈機場海關官員稍早從杜拜飛抵的另外兩架班機上，另外查獲7人企圖走私黃金。其中6條金長條（gold strip）被縫在牛仔褲腰，5個切塊黃金（gold cut bits）被縫在褲袋，12包金黏土被塞入5人的肛門。起出黃金總重1.65公斤，市值874.8萬印度盧比（折合約11.79萬美元），有2人被捕。

印度稅收情報局表示，近年來走私集團出新招，以挾帶金黏土來躲避各大國際機場的金屬探測器。他們會將黃金化成粉，然後加進糊狀化合物做成黏土。1000公克的金黏土透過化學程序，可以萃取回700公克的黃金。

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