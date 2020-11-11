永別了！伊斯坦堡「葛莉貓」世界奇觀守護者

清真寺官方表示，葛莉死後會安葬在阿亞聖索菲亞清真寺裡。(取材自flickr：@Miwok)

「無論是聖索菲亞大教堂，還是阿亞索菲亞清真寺，葛莉(Gli)都是那隻『聖殿守護貓』。」愛貓成癡的伊斯坦堡人，上個星期因為一起意外的訃聞而集體哀悼。因為從出生以來就住在世界遺產 「聖索菲亞大教堂博物館 」裡的貓明星——聖索菲亞之貓，葛莉——因年老力衰而在11月7日以16歲高齡蒙主寵召。葛莉的死訊由伊斯坦堡省長親自公告，全土耳其、乃至於曾經造訪聖殿並與「聖索菲亞之貓」邂逅過的各國旅人，都紛紛向這隻曾經的聖殿守護貓，遙相再道一聲：永別了！

「聖索菲亞之貓」葛莉，生前可能是世界上名聲最響亮的母貓。出生於2004年的他，是一隻虎斑的歐洲短毛貓，從出生開始就住在拜占庭帝國留下來的世界遺產「聖索菲亞大教堂博物館」裡。由於伊斯坦堡自古以來就是一個動物友善的城市，現代市民又更以「痴狂愛貓」聞名，因此葛莉一家也就這樣以世界遺產為家，並被伊斯坦堡市民視為「理所當然的日常存在」。

2009年，歐巴馬摸貓圖。(美聯社)

不過葛莉之所以聞名世界，其實得利於一場完美操作的「城市公關秀」。因為2009年4月，甫就職美國總統不久的歐巴馬 （Barak Obama），就在以總統身份第一次訪問土耳其時，於參觀聖索菲亞大教堂的導覽半途，與攔路懶洋洋的葛莉有過一次特殊邂逅——發現可愛葛莉的歐巴馬，和隨同伴遊的時任土耳其總理厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）忍不住「公開擼貓」，早就習慣人類騷擾的葛莉，也非常給美國人面子，讓歐巴馬揉了幾把。

這段大總統擼貓的畫面，也被隨行媒體拍下紀錄。儘管後來的歷史，完全不記得歐巴馬當年的訪問有什麼重要性，唯「聖索菲亞之貓」的魔力風采自此傳遍世界，葛莉也更以「聖殿守護者」的威風名聲，搖身一變成為伊斯坦堡的城市明星。

不過隨著時間的前進，葛莉不斷衰老，土耳其過往相對自由而世俗的社會氣氛，也因為各種地緣政經的助燃而更顯保守與對立。

像是葛莉所居住的「老家」——聖索菲亞大教堂博物館——今年夏天，就在土耳其保守派宗教團體的爭議訴訟下，推翻了共和國國父凱末爾．阿塔圖克在1934年的「用途轉變命令」，將聖索菲亞大教堂博物館的世俗化地位，重新復原為「清真寺用途」。一時引發國際爭議關注，也意外讓葛莉的未來定位變得微妙了起來。

由於伊斯坦堡自古以來就是一個動物友善的城市，市民又更以「痴狂愛貓」聞名，因此葛莉一家也就這樣以世界遺產為家，並被伊斯坦堡市民和遊客視為「理所當然的日常存在」。 (取材自flickr：@estudiante)

曾是基督教信仰中心的聖索菲亞大教堂，據傳最早是由羅馬帝國的君士坦丁大帝下令興建，並在西元4世紀左右完工。之後，大教堂曾多次歷經災厄與重建，雖然在東羅馬帝國治下不斷擴張修築、並以「世界奇觀」之姿成為為拜占庭建築的經典大成；但過程中，以東正教為主的聖索菲亞大教堂也曾被十字軍攻佔而改宗。到了1453年君士坦丁堡陷落、東羅馬帝國被鄂圖曼土耳其徹底征服，聖索菲亞大教堂才被穆斯林征服者轉變為「阿亞索菲亞清真寺」。

直到一次大戰結束，鄂圖曼帝國崩解並重生為土耳其共和國後，在阿塔圖克帶領下走入政教分離時代的土耳其，才因文化、政治與外交的多重考量下，解除阿亞索菲亞清真寺的宗教地位，並折衷式地在歷史與考古學家的幫助下，修復寺內的東正教遺跡，並將組織改設成為中立化的「聖索菲大教堂博物館」。直到2020年才又因為一系列的法庭爭訟，而重新變回「清真寺」的地位。

在聖索菲亞大教堂轉回清真寺的這段時間，包括聯合國教科文組織與東正教會的外部意見，都曾對敏感的宗教文化與歷史保留問題表達嚴正擔心。但除此之外，伊斯坦堡市民的焦慮則關注著：「聖索菲亞變回清真寺後...聖索菲亞之貓葛莉該怎麼辦？」所幸新接任的教長與清真寺方很快就對外宣布，作為「原屋主」的葛莉，一定能留在聖索菲亞，並由寺內人員繼續關照他的生活起居與健康。

事實上，伊斯坦堡穆斯林對於動物友善，早在鄂圖曼時期就已經歐亞聞名。古時候的清真寺，還會特別成立「慈善獸醫院」，穆斯林們也會視救助動物，為持守信仰的重要美德。

聖索菲亞大教堂的聖殿守護貓葛莉i，以16歲高齡蒙主寵召。 (Getty Images)

雖然在2020年7月份，聖索菲亞再度成為了清真寺之後，繼續留在寺內的葛莉人氣不增反減；但光陰不等人的故事卻仍無情地來敲門——9月份，聖索菲亞清真寺與照顧葛莉的志工人員透過社群網路對外表示：由於年老力衰導致的心臟問題，已經16歲的葛莉因身體不適緊急送醫。獸醫診對葛莉的身體狀況，已無法不適合繼續承受陌生環境與人群的緊張壓力，因此寺方才決定把葛莉送到聖索菲亞的隔離區靜養，並號召眾人為他的康復祝福禱告。

但之後，葛莉的身體狀況一直無法復原，最終就在重病衰竭的狀態下於11月7日於獸醫診所內死去。消息傳出後，伊斯坦堡市民都非常難過，網路上也充滿了各種對於「城市記憶」與「貓咪鄰居』的悼詞與紀念文。

雖然葛莉的死去，在土耳其「貓奴」之間一度引發了零星網戰，像是有人質疑聖索菲亞大教堂的清真寺修復工程，讓「貓住民」承擔了太多無意義的干擾壓力；也有人痛罵往來的市民與遊客，長年騷擾葛莉才讓他壓力過大身心俱疲；甚至有人控訴清真寺方沒有善盡照顧「原屋主」的道義責任——但平心而論，葛莉能活到16歲而平靜地逝去，已是相當難得而健康的安享貓生。

清真寺官方表示，葛莉死後會安葬在阿亞聖索菲亞清真寺裡，就算離開世間，這隻著名的「世界奇觀隻貓」仍會繼續留在故居，成為守護世界遺產的記憶傳說。