德國外長推特賀白登當選 中國官媒人士爆粗口回應

德國之聲9日報導，馬斯的推文竟遭中國官媒駐布魯塞爾代表的「粗口」。（取材自推特）

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）7日透過推特 祝賀民主黨候選人白登贏得美國總統大選 ，德國之聲報導，中國 日報駐布魯塞爾辦公室主任陳衛華竟以粗口回應這條推文，引發推特口水戰。

德國外交部在推特發布馬斯賀文，馬斯在文中祝賀白登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）當選美國新一屆正副總統，「我們很願意與新一屆美國政府開展合作。目前存在這一系列國際挑戰，需要我們去共同解決。我們願意為這種合作投入更多精力」。

「在選舉徹底結束，並產生新一屆政府後，我們願與美方開展合作。我們將就跨大西洋合作提出具體的建議，比如如何和中國這樣的國家打交道，如何應對氣候保護，以及開展全球對抗疫情等問題。」

德國之聲9日報導，馬斯的推文竟遭中國官媒駐布魯塞爾代表的「粗口」。被推特標注為中國官方媒體用戶的ChenWeihua（陳衛華）在11月7日晚上8時11分以「The Fucking Maas」回應這則推文。

根據推特用戶介紹，陳衛華是中國日報駐歐盟辦公室主任，曾任駐紐約及華盛頓記者。2009年加入推特，擁有粉絲2.5萬人。

目前這條粗口回應已被刪除，但截圖仍在推特上廣泛流傳，全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）所長貝納（Thorsten Benner）也將截圖貼在推特上，超過千人轉貼。

德國之聲報導說，有人回應「這是CCP（中國共產黨）風格」，也有人留言「以暴力回應批評意見，這是中國的一貫做法」，也有人反唇相譏，引用美國總統川普一條充滿暴力色彩的推文說，「要論侮辱性語言，請看看你們的美國爸爸吧」。