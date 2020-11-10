政治操作？巴西叫停中國疫苗測試 當地研究員質疑
彭博資訊報導，巴西決定叫停科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗的最後階段試驗，讓當地研究人員大惑不解，升高背後可能有政治因素的揣測。
與科興生物合作、於當地生產疫苗Coronavac的布坦坦研究所（Instituto Butantan）表示，志願受試者的狀況和接種疫苗無關。
巴坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）周二開記者會說，中央政府衛生機構Anvisa做成喊停的決定前，沒先和研究人員商議。他指出：「發生的事和疫苗不可能有任何關係，就是不可能。」
布坦坦研究人員暗示，那名受試者可能死於車禍，但他們因簽有保密協定，謝絕提供細節。他們沒說該受試者接種的是疫苗或安慰劑，但他上次接種是在出事之前好幾周。
前衛生部官員加巴多（Joao Gabbardo）說：「接種疫苗，或者安慰劑，與事件發生的時間差，不是一、兩天，而是超過三星期。藥物不會在使用後近一個月後，令據傳被車撞的病患產生暈眩。」
Anvisa周一發表聲明說，由於10月29日發生一起「嚴重不良反應」，叫停新冠疫苗接種測試，將進行分析以決定試驗是否應該持續。周二，Anvisa仍堅守原先的決定。
科興生物的疫苗是巴西朝野的爭執焦點。巴西總統波索納洛上月升高對它的批評，指中國欠缺為疫情提供解決方案的信譽，以及，因為此一疫苗的「出處」，民眾接種不該覺得安心。
波索納洛上臉書貼文回應支持者，更增政治紛擾。他顯然慶祝該試驗叫停，稱之為「波索納洛的另一項勝利」。波索納洛在公開場合對中國採敵對態度，但卻持續強化兩國之間的貿易往來。
但原與波索納洛是盟友、現為競爭對手的聖保羅州州長多利亞（Joao Doria），承諾要儘快提供疫苗給該州的4,400萬人口。
這個周日，巴西人將選舉市長和市議會議員，政治分析師將審視結果，以預測2022年大選時，多利亞是否會出來挑戰波索納洛。
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