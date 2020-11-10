政治操作？巴西叫停中國疫苗測試 當地研究員質疑

巴西中央政府衛生機構叫停中國科興生物的新冠病毒疫苗最後階段試驗，圖為巴西總統波索納洛。(美聯社)

彭博資訊報導，巴西決定叫停科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗 的最後階段試驗，讓當地研究人員大惑不解，升高背後可能有政治因素的揣測。

與科興生物合作、於當地生產疫苗Coronavac的布坦坦研究所（Instituto Butantan）表示，志願受試者的狀況和接種疫苗無關。

巴坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）周二開記者會說，中央政府衛生機構Anvisa做成喊停的決定前，沒先和研究人員商議。他指出：「發生的事和疫苗不可能有任何關係，就是不可能。」

布坦坦研究人員暗示，那名受試者可能死於車禍 ，但他們因簽有保密協定，謝絕提供細節。他們沒說該受試者接種的是疫苗或安慰劑，但他上次接種是在出事之前好幾周。

前衛生部官員加巴多（Joao Gabbardo）說：「接種疫苗，或者安慰劑，與事件發生的時間差，不是一、兩天，而是超過三星期。藥物不會在使用後近一個月後，令據傳被車撞的病患產生暈眩。」

Anvisa周一發表聲明說，由於10月29日發生一起「嚴重不良反應」，叫停新冠疫苗接種測試，將進行分析以決定試驗是否應該持續。周二，Anvisa仍堅守原先的決定。

科興生物的疫苗是巴西朝野的爭執焦點。巴西總統波索納洛上月升高對它的批評，指中國 欠缺為疫情提供解決方案的信譽，以及，因為此一疫苗的「出處」，民眾接種不該覺得安心。

波索納洛上臉書貼文回應支持者，更增政治紛擾。他顯然慶祝該試驗叫停，稱之為「波索納洛的另一項勝利」。波索納洛在公開場合對中國採敵對態度，但卻持續強化兩國之間的貿易往來。

但原與波索納洛是盟友、現為競爭對手的聖保羅州州長多利亞（Joao Doria），承諾要儘快提供疫苗給該州的4,400萬人口。

這個周日，巴西人將選舉市長和市議會議員，政治分析師將審視結果，以預測2022年大選時，多利亞是否會出來挑戰波索納洛。