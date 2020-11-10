我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

亞美尼亞簽停火協議 抗議民眾闖政府國會洩憤

中央社亞美尼亞首都葉里凡10日綜合外電報導
憤怒的抗議群眾闖入首都葉里凡政府機關總部，奪下國會控制權，在議場內呼總理籲帕辛揚下台。（美聯社）
憤怒的抗議群眾闖入首都葉里凡政府機關總部，奪下國會控制權，在議場內呼總理籲帕辛揚下台。（美聯社）

亞美尼亞、亞塞拜然與俄羅斯今天達成協議，同意終結爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）數周以來的激烈戰火，然而此舉讓亞美尼亞民眾怒不可遏。

法新社報導，這份宣告從當地時間今天凌晨1時生效的全面停火協議，引發亞美尼亞人不滿，憤怒的抗議群眾闖入首都葉里凡（Yerevan）政府機關總部翻箱倒櫃、砸窗洩憤。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布這份終結戰事的「痛苦」協議後，不滿的群眾也奪下國會控制權，在議場內呼籲帕辛揚下台。

帕辛揚表示，「我已和俄羅斯及亞塞拜然總統就終結卡拉巴赫戰爭一事簽下聲明」，他稱此舉讓他個人和全體人民都感到「無法言喻的痛苦」。

他還說：「經過深入分析軍事情況後，我才做了這個決定。」

當地媒體報導，國會議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）慘遭抗議民眾攻擊毆打。

隨著入夜，群眾人數少了一些，不過仍有若干抗議民眾留在議場內部。

帕辛揚在社群媒體臉書（Facebook）上呼籲抗議民眾返家，並寫道：「在這樣艱難的時刻，我們必須同心協力。」

為奪回爭議地區納卡區，亞塞拜然先前在戰事中取得一連串勝利。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，帕辛揚除了簽下這份「歷史性協議」之外，已別無選擇。阿利耶夫透過電視發表談話：「一隻鐵腕逼迫他簽下這份文件。這本質上就是投降。」

這份停火協議將終結亞美尼亞與亞塞拜然6周以來為了納卡區而起的激烈衝突。納卡區雖位於亞塞拜然境內，卻由亞美尼亞人所據，1990年代在一場痛苦的戰爭中脫離亞塞拜然控制。

雖然各國一直努力促成和平協議，但數十年來亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升溫，今年9月底開始，又爆發新一波戰事。

目前已證實逾1300人在這場戰事中喪命，其中包括數十名平民，但據信確切死亡人數遠遠不止這個數字。

俄羅斯 社群媒體 臉書

上一則

親中遠美 柬埔寨證實拆除第2座美資軍事設施

延伸閱讀

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保
經濟解析／白登是否會撤華為禁令？面臨國會反中情緒

經濟解析／白登是否會撤華為禁令？面臨國會反中情緒
美使館警告：公民在亞塞拜然 恐淪攻擊目標

美使館警告：公民在亞塞拜然 恐淪攻擊目標
人道停火不到4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然發射大砲

人道停火不到4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然發射大砲

熱門新聞

巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了