BioNTech：疫苗將低於市場費率 不同地區價格相異

圖為在德國BioNTech公司總部外觀。美聯社

在證明試驗中2019冠狀病毒疾病疫苗 保護效力的競賽中領先的德國BioNTech公司表示，計畫將所研發疫苗價格定在「一般市場費率」下，在不同的國家或地區會有不同的定價。

BioNTech策略長李察遜（Ryan Richardson）在英國「金融時報」（Financial Times）一場線上活動中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的價格將反映公司的民間投資 人所冒的金融風險。BioNTech和美國 輝瑞大藥廠（Pfizer）共同研發需要接種2劑的疫苗，尚未通過監管當局的許可。

李察遜說：「我們努力採取平衡的態度，承認創新需要資本和投資，因此我們計劃將疫苗的價格訂在一般市場費率之下，以反映我們目前身處的環境，目標是確保全球廣泛獲得疫苗。我預期世上部分地區會有不同的價格。」但他並未進一步說明。

初步試驗結果顯示，輝瑞和BioNTech共同研發的這種疫苗預防效果達90%，寫下抗疫重要里程碑。COVID-19疫情自爆發以來已經在全球奪走超過1百萬條人命，並對全球經濟帶來重創。

同時，李察遜也表示，輝瑞和BioNTech將加快腳步，目標在2021年達到供應13億劑疫苗。