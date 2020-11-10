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歐洲疫情惡化 莫斯科禁止餐廳夜店深夜營業

中央社莫斯科10日綜合外電報導
為了減少疫情傳播，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天說，將禁止全市的餐廳和夜店在晚上11時到早上6時為顧客提供服務，為期兩個月，從11月13日到明年1月15日。圖為莫斯科一家餐廳，很多客人在內用餐飲酒。美聯社
為了減少疫情傳播，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天說，將禁止全市的餐廳和夜店在晚上11時到早上6時為顧客提供服務，為期兩個月，從11月13日到明年1月15日。圖為莫斯科一家餐廳，很多客人在內用餐飲酒。美聯社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，俄羅斯今天又通報超過2萬人確診，368人染疫不治，首都莫斯科宣布禁止餐廳和夜店晚上11時到早上6時營業。

為了減少疫情傳播，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天說，將禁止全市的餐廳和夜店在晚上11時到早上6時為顧客提供服務，為期兩個月，從11月13日到明年1月15日。

俄羅斯今天通報新增2萬977人確診，又有368人染疫不治。確診總數達到181萬7109人，在全球排第五，僅次於美國、印度、巴西和法國。

根據德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）公布統計數據顯示，境內新增1萬5332人確診，染疫數達68萬7200例。

羅伯特‧科赫研究所也通報，新增154人不治，染疫病故人數來到1萬1506人。

烏克蘭衛生部今天表示，過去24小時新增1萬179個確診病例，確診病例累計47萬9197人，包括8756人染疫死亡。

捷克衛生部今天公布數據顯示，9日新增6048人確診，比上周減少3000多人。捷克這個1070萬人口國家，確診總數達42萬875人。

衛生部也通報新增216起染疫死亡病例，包括9日的95例，以及對前幾天的修正，病歿總數來到5074人。

瑞士公共衛生署今天公布數據顯示，新增5980人確診，瑞士和鄰國列支敦斯登（Liechtenstein）確診總數達23萬5202例。又有107人染疫死亡，死亡病例累計2683例。

匈牙利今天發表聲明表示，又有103人染疫死亡，接近7日創紀錄的107人。另外，新增4140確診病例。

匈牙利染疫住院人數上升到6153人，並有創紀錄的461名病患使用呼吸器。

疫情 俄羅斯 美國

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