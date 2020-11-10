我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平：堅決反對外力干涉內政

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

居禮夫人120年前筆記曝光！專家曝有輻射線：千年不散

王若馨
居禮夫人120年前的筆記本曝光，諾貝爾基金會卻表示仍有強烈的輻射線。(取自推特)
居禮夫人120年前的筆記本曝光，諾貝爾基金會卻表示仍有強烈的輻射線。(取自推特)

瑪莉·居禮（居禮夫人，Marie Curie）是至今唯一能夠兩度獲得諾貝爾獎的女科學家，其研究的放射性理論，被用來治療癌症，對後代有深刻的影響。日前諾貝爾基金會曝光了居禮夫人的筆記本，並表示上面附含的輻射線，就算歷經了120年依然無法消退，引起網友討論。

諾貝爾基金會日前在推特上，公開展示了居禮夫人的筆記本，只見泛黃的頁面上，密密麻麻記載著居禮夫人的研究細節，就算時隔百年依然保存良好，但諾貝爾基金會透露，這本筆記本是居禮夫人西元1899年至1902年使用的，存在強烈的輻射線，就算經歷120年都沒消退，甚至「可能延續1500年之久」。

諾貝爾基金會表示，居禮夫人因為長期暴露在這種強烈的輻射下，導致有再生不良性貧血，於1934年7月4日過世。

貼文曝光後，引發推特網友熱議，紛紛留言讚美居禮夫人，「她影響後代至深，是偉大的科學家」、「這就是為什麼我如此熱愛歷史，建議大家可以深入研究居里夫人的自傳筆記，以了解她對放射性物質的研究」、「她為科學獻出了生命，一個真正的傳奇人物」、「她所做的犧牲非常了不起，使人們能夠獲得新的生命，很少人願意這樣做」。

諾貝爾獎 推特 癌症

上一則

香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

延伸閱讀

中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭

中國事務專家：無論誰領導美國 美中將持續競爭
「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談

「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談
專家憂喬州疫情再現高峰 多學區傳確診或關校

專家憂喬州疫情再現高峰 多學區傳確診或關校
川普推特5連發！開除艾思博後又說要證明選舉舞弊

川普推特5連發！開除艾思博後又說要證明選舉舞弊

熱門新聞

印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01
美國民主黨總統候選人拜登成功當選總統。（美聯社）

白登當選影響國際 BBC：中國可能失望 北韓或再射飛彈

2020-11-08 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢