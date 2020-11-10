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印尼：亞太15國領導人 可望15日簽署RCEP

中央社雅加達10日綜合外電報導
印尼貿易部長蘇帕曼托10日表示，預期東協10國及中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭等15國，將在15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」。圖為2019年RCEP高峰會。（東協秘書處提供）
印尼貿易部長蘇帕曼托10日表示，預期東協10國及中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭等15國，將在15日簽署「區域全面經濟夥伴協定」。圖為2019年RCEP高峰會。（東協秘書處提供）

印尼貿易部長蘇帕曼托今天表示，預期東協10國及中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭等15國，將在本周末舉行的視訊高峰會簽署全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

蘇帕曼托（Agus Suparmanto）表示，東南亞國家協會（ASEAN）10國以及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭領導人，預計將在11月15日舉行的峰會完成RCEP談判。

蘇帕曼托告訴記者：「巨型自由貿易協定RCEP將於2020年11月15日簽署。」他還說，這項「策略性」協定，應該會促進印尼對其他簽署國的出口。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，RCEP將可協助此區域的國家，擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引起的經濟低迷，加速邁向經濟復甦。

國內生產毛額（GDP）合計占全球29%的15國，去年同意RCEP的條款，為今年簽署協定鋪路。

印度去年退出談判，因為擔心取消關稅對東協、日本和韓國等國開放市場，國內生產商將受到進口產品傷害。其他國家則表示，依舊會對印度敞開大門。

印尼貿易部長表示，簽署協定後，所有國家必須在2年內完成批准程序，RCEP才會生效。

印尼 日本 澳洲

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