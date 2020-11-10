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日本神奈川縣抓到熊 先教「怕人」再野放

中央社 / 東京10日綜合外電報導
熊示意圖。 Ingimage
熊示意圖。 Ingimage

日本今年熊出沒事件頻傳，半年來上萬件，不過神奈川縣的熊出沒卻逆勢大減，原因之一是實施「學習野放」策略，抓到熊先讓牠聞辣椒味、聽鞭炮聲，讓熊學會「怕人」再放歸山林。

日本環境省統計，今年4月到9月半年內，熊出沒目擊1萬3670件，86人遭熊攻擊，是2016年以來最多的一年。

讀賣新聞報導，與日本全國熊出沒大增的情況相反，神奈川縣內的熊出沒件數今年大減，去年目擊熊或糞便的通報有371件，今年到10月底為止，僅58件。

報導指出，原因之一是日本多處橡實歉收，熊因為缺乏食物而往人居處覓食，但神奈川縣內主要的熊棲息地，今年橡實豐收。

除此之外，還有另一個理由，就是神奈川縣推動的「學習野放」策略奏效。

神奈川縣在2006年時推測，縣內僅有約40頭亞洲黑熊棲息，因此列為瀕臨絕種的動物。

從2006年起，神奈川縣內若是抓到熊，會讓熊聞辣椒味、聽鞭炮聲等，讓熊接觸討厭的氣味與聲音、懂得害怕人後進行野放，到去年為止，共野放了28頭熊。

不過，學習野放策略雖有奏效，讓神奈川縣內熊出沒件數大減，還是有3頭經過學習野放的熊因再次出沒而被抓。

神奈川縣近期抓到一頭熊，因為喜歡吃柿子，去年10月出沒在柿子田附近而被抓，經過學習野放後，今年9月又再次被監視器拍到出沒在柿子田。

這頭熊是身長約137公分、體重109公斤的成年公熊，神奈川縣因擔憂這頭熊經過學習野放仍多次出沒，恐怕會攻擊人，於11月6日進行撲殺，之後送往博物館用於研究。

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