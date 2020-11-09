前巴西駐美大使：白登當選令巴西陷入孤立

巴西總統波索納洛。(美聯社)

前巴西駐美國大使阿布登努爾表示，民主黨候選人白登 （Joe Biden）的勝利可能加劇巴西在國際舞台上的孤立狀態，同時減少與美國達成和諧關係的迴旋餘地。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，阿布登努爾（Roberto Abdenur）認為，如果巴西不改變總統波索納洛（Jair Bolsonaro）極右派的意識形態和基於陰謀觀點、拒絕多邊主義的外交政策，隨著白登的當選，巴西將比以往任何時候都孤立。

雖然如此，阿布登努爾相信美國不會背棄巴西，白登不會立即攻擊波索納洛，因為巴西有一定的重要性，仍是世界上最大的經濟體之一，美洲人口第二多的民主國家。

阿布登努爾認為，白登將繼續以更熟練、平衡和平靜的方式與中國對抗，所以美國也會有興趣在與中國戰略對抗方面尋求巴西的支援。

此外，白登非常重視環境問題，他的執政優先事項之一是減緩氣候變化，從這個意義上說，亞馬遜扮演關鍵作用，所以巴西不是一個美國可以背棄的國家。

78歲的阿布登努爾在巴西外交界服務數十年，曾任巴西駐中華人民共和國、德國等國大使，2006年辭卸駐美國大使。

阿布登努爾相信，隨著白登的勝利，極右派將喪失力量，且懷疑巴西與美國建立和諧、和平與富有成效關係的可能性。

阿布登努爾說，任何外交政策的基礎都不應涉及意識形態考量，或受到國家領袖個人的偏好影響，如波索納洛對美國總統川普 的愛戴、順服和屈從。

由於巴西外交政策的基礎反映許多這些價值觀，例如攻擊聯合國和多邊主義，阿布登努爾預測往後巴西可能會處理不好與美國、歐洲、南美鄰國和中國的關係，在國際舞台上更加孤立。

阿布登努爾說，波索納洛和巴西外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）的第一個重大錯誤是在沒有很大利益收穫的情況下，幾乎無條件和自動地與川普執政的美國結盟。

根據阿布登努爾評估，過去兩年波索納洛與川普達成個人聯盟，但巴西並未取得重要進展。雖然美國支持巴西加入經濟合作暨發展組織（OECD），考慮巴西作為北大西洋公約組織（NATO）的合作夥伴，且最近調整了一些便利彼此貿易往來的規定，但沒有達成自由貿易協定的前景。

阿布登努爾說，過去巴西也曾與美國結盟，但都保有自主空間，有時還會有衝突，但波索納洛對美國的態度卻是從屬與順從。

例如巴西違反美洲開發銀行（IDB）存在60年的不成文傳統，放棄提名由拉丁美洲人出任行長，支持川普的拉丁美洲助理、古巴裔的克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）。克拉佛-卡羅內9月成為美洲開發銀行首位來自北美的行長，任期5年。

阿布登努爾表示，在美國總統大選 中，波索納洛也犯了新錯誤，公開宣布支持川普；波索納洛的幾個兒子現在更信誓旦旦地說，支持川普對美國選舉進程合法性的攻擊。

阿布登努爾說，白登當選美國總統後，就連以色列、匈牙利和波蘭等在意識形態上深受波索納洛政府愛戴的國家也爭先恐後向白登表示祝賀，巴西的沉默所代表的敵對態度也可能進一步妨礙兩國的關係，致使巴西面臨被孤立的危險。