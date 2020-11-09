梅根態度軟化 想跟英國皇室修好？

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特之間能否和平共處，攸關英國皇室的未來。路透資料照片

美國培養出來的獨立新女性梅根，沒辦法在講求傳統、聽話的英國 皇室好好生活，不管人員們的現實勢利或是一堆繁文縟節都令她難以忍受，最終和丈夫哈利 王子一起卸下重要成員身分，回到美國展開新生活。近來她又是針對美國總統大選表態，又抨擊英國仍有種族歧視等言論，在在讓英國皇室迷深感不妥，對她持續炮轟，但她接受「財富」雜誌的訪問，言談間卻透出玄機。

梅根被問道，當了媽之後是變得更勇敢還是更謹慎，她表示會更謹慎，必須要考慮到家人，不能讓他們因自己的言論成為被攻擊目標，所以會把話盡量講得很清楚、不引發爭議。雖然外界大都覺得梅根想保護的家人是哈利和他們的兒子亞契，不過在近來推出「兄弟之戰」這本聚焦哈利和哥哥威廉 王子之間愛恨糾葛的專書作者羅伯雷西眼中，此話另一種層面是講給英國皇室聽，讓他們知道梅根無意與他們徹底鬧僵，往後發表自己意見時會想到英國皇室的立場，減少帶來爭議，間接釋出希望改善關係的意圖。

羅伯雷西一直認為英國皇室的未來，就在威廉與哈利之間能否和諧，要是威廉連自己的親弟弟都沒辦法和睦相處，皇室將更難讓民眾心悅誠服，到時候威廉擔心的體制崩壞恐怕就真的會發生，羅伯始終希望威廉能接受建議，與哈利之間的心結能早日打開，對梅根多一點欣賞和包容。