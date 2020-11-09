梅根態度軟化 想跟英國皇室修好？
美國培養出來的獨立新女性梅根，沒辦法在講求傳統、聽話的英國皇室好好生活，不管人員們的現實勢利或是一堆繁文縟節都令她難以忍受，最終和丈夫哈利王子一起卸下重要成員身分，回到美國展開新生活。近來她又是針對美國總統大選表態，又抨擊英國仍有種族歧視等言論，在在讓英國皇室迷深感不妥，對她持續炮轟，但她接受「財富」雜誌的訪問，言談間卻透出玄機。
梅根被問道，當了媽之後是變得更勇敢還是更謹慎，她表示會更謹慎，必須要考慮到家人，不能讓他們因自己的言論成為被攻擊目標，所以會把話盡量講得很清楚、不引發爭議。雖然外界大都覺得梅根想保護的家人是哈利和他們的兒子亞契，不過在近來推出「兄弟之戰」這本聚焦哈利和哥哥威廉王子之間愛恨糾葛的專書作者羅伯雷西眼中，此話另一種層面是講給英國皇室聽，讓他們知道梅根無意與他們徹底鬧僵，往後發表自己意見時會想到英國皇室的立場，減少帶來爭議，間接釋出希望改善關係的意圖。
羅伯雷西一直認為英國皇室的未來，就在威廉與哈利之間能否和諧，要是威廉連自己的親弟弟都沒辦法和睦相處，皇室將更難讓民眾心悅誠服，到時候威廉擔心的體制崩壞恐怕就真的會發生，羅伯始終希望威廉能接受建議，與哈利之間的心結能早日打開，對梅根多一點欣賞和包容。
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